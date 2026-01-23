İstanbul’un kültürel mirası 2025’te zirvede: 1 milyon 197 bin 385 ziyaretçi

Güncelleme Tarihi:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’un simge yapılarında elde edilen ziyaretçi rakamlarına ilişkin, “Galata Kulesi ve Kız Kulesi’ne olan ilgi, yürüttüğümüz koruma, restorasyon ve yönetim anlayışının somut sonuçlarını ortaya koyuyor. Kültürel mirasımızı korurken, bu değerleri ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle Galata Kulesi 951 bin 338, Kız Kulesi ise 246 bin 047 ziyaretçiye ulaştı. Restorasyon ve koruma süreçleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından titizlikle yürütülen tarihi yapılar, kültürel mirasın sürdürülebilir şekilde gelecek kuşaklara aktarılması hedefi doğrultusunda hem kent yaşamına hem de turizme güçlü katkı sağladı.
Galata Kulesi’nde, 1 Kasım 2023 tarihinde başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında önce 8. kat ziyarete kapatılmıştı. Süreç içerisinde, kulenin 63 metre yüksekliğindeki 270 kilogram ağırlığındaki bakır alemi restore edilerek dört parça hâlinde yeniden yerine yerleştirildi. Devam eden çalışmalarda, yapının beden duvarları ve zemininde jeoradar taramaları gerçekleştirildi.
İSTANBUL’UN TARİHİ SİMGESİ KIZ KULESİ 2025’TE DE ÖNE ÇIKTI
İstanbul Boğazı’nın ortasında yer alan Kız Kulesi, II. Mahmud dönemindeki mimari kimliğine kavuşturulması hedefiyle 2021 yılında başlatılan kapsamlı restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Restorasyon çalışmalarında, bugüne ulaşan kaynaklar arasında en fazla bilgi ve belgenin bulunduğu 18. yüzyıl sonu verileri esas alındı. Bu doğrultuda, kule ve kale bölümünde yer alan özgün olmayan çatı ekleri kaldırılarak yapı, tarihsel dokusuna uygun hâle getirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların ardından Kız Kulesi, 2025 yılında 246 bin 047 ziyaretçi ağırlayarak İstanbul’un en çok ilgi gören simge yapılarından biri oldu.