İstanbul’un kan kardeşleri

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İşte o ilçe ve iller:

“Silivri - Çatalca - Arnavutköy - Büyükçekmece - Esenyurt’a Van, Bitlis, Ağrı, Hâkkari’den destek gelecek. Beylikdüzü - Avcılar - Başakşehir - Küçükçekmece’ye Adana, Mersin, Osmaniye, Kayseri, Nevşehir ve Niğde’den yardım ulaştırılacak. Bağcılar - Bahçelievler - Bakırköy’e İzmir, Denizli, Uşak - Aydın ve Muğla’dan destek gelecek. Esenler - Bayrampaşa - Gaziosmanpaşa - Güngören - Zeytinburnu’na Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Erzincan, Tunceli ve Bayburt’tan yardım ulaşacak. Fatih - Beyoğlu - Beşiktaş - Kağıthane’ye Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa’dan destek gelecek.

EKİPLER DE BELİRLENDİ

Eyüpsultan - Sarıyer - Şişli- Sultangazi’ye Rize, Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Artvin’den gönderilen sağlık yardımları ulaştırılacak. Şile - Beykoz - Üsküdar’a Konya, Aksaray ve Karaman’dan destek gelecek. Ümraniye - Ataşehir - Kadıköy’e Samsun, Çorum, Amasya, Ordu’dan yardım yapılacak.

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Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli - Kartal - Maltepe’ye Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Kastamonu, Çankırı, Sinop illerinden destek gelecek. Tuzla - Pendik - Adalar’a Afyonkarahisar, Isparta, Burdur’dan destek ulaşacak. Hangi hastaneden hangi hastaneye yardım yapılacağına kadar ayrıntılı hazırlanan örnek eşleşmelerde, afet sırasında görev yapacak ekipler de belirlendi.”