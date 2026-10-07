İstanbul'un kalbinde Filistin için tek yürek! Galata Kulesi Filistin bayrağıyla aydınlandı

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Ersoy, Filistinli çocukların güvenle yaşayacağı, ailelerin yurtlarından koparılmayacağı bir gelecek için Türkiye’nin barışı ve hakkaniyeti savunmayı sürdüreceğini belirtti.