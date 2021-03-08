İstanbul’un kadın yunusları

Yunus polisleri gönüllülük esasına göre seçiliyor. Erkeklerde en az 180, kadınlarda ise 170 cm boy isteniyor. Diksiyonu düzgün olma zorunluluğu aranıyor. Seçimlerin ardından yunuslar kadın erkek ayrımı yapılmaksızın zorlu bir eğitim sürecine tabi tutuluyor. İlk olarak temel motosiklet eğitimi alıyorlar. Keskin virajlı parkurda, 270 kilo ağırlığındaki motosikletle yunuslar 1.5 ay süreyle çalışma yapıyor.

ZORLU EĞİTİMLERDEN GEÇİYORLAR

Kadın yunus polisleri, fiziksel dayanaklılık, temel motosiklet eğitiminin yanında mevzuat eğitimi de alıyorlar. Yakın savunma eğitiminin yanı sıra, psikologlar eşliğinde beden dili okuma ve anlama eğitimi, ayrıca silah kullanma, araç durdurma ve arama, belgede sahtecilik, bomba imha, narkotik suçlar, trafik ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından da eğitimler alıyorlar. Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz motosiklet üzerinde çalışıyorlar.

‘HİÇBİR AYRIM YOK’

Komiser Yardımcısı Sabri Algül, ekibinde yer alan kadın yunuslarla ilgili olarak şunları söyledi: “Eğitim konusunda hiçbir ayrım yok, bayanlarımız da aslanlar gibi aynı şekilde görevini icra etmektedirler. Aynı eğitimlere hiçbir fark gözetmeksizin tabi tutulmaktalar. Yunus olmak zaten zor ve meşakkatli bir süreç, kurstaki fiziksel dayanıklılık, kursun uzun süren bir etaptan oluşması. Görev ayrımı kesinlikle yok, herkes aynı işi yapmakta, bayanlarımız da erkekler gibi çıkıp İstanbul genelinde görevini her türlü zor şartlar altında yapmaktadırlar.”

ÇOCUKLUK HAYALİMDİ

5 yıldır yunus polisi olarak görev yapan Esra Gülçanga, şunları söyledi: “Öncelikle kadın olarak çok onur verici bir meslek yapıyoruz. Hepimizin çocukluğundan beri gelen hayalidir aslında polis olmak. Biz bu hayali gerçekleştirdik kadın arkadaşlarımızla birlikte. Motosikletle çalışmak, sürekli dışarıda olmak, suçlularla mücadele etmek bizim için biraz zor bir görev oluyor. Ama aldığımız eğitimlerle, kendimizi geliştirme açısından kolaylaştı. En zor tarafı; dışarıda, sokaklarda çalışmak bir kadın için çok zor bence. Çok soğuk hava şartlarında ya da yazın çok sıcaklarda çalışıyoruz.”

ERKEKLERLE AYNI ŞARTLARDA ÇALIŞIYORUZ

Yine 5 yıldır yunus olarak görev yapan polis memuru Naime Narcı da şöyle konuştu: “Polis olmak küçüklüğümden beri hayalimdi, motosiklete olan ilgimden dolayı da yunus polisliğini tercih ettim. Erkeklerle aynı şekilde, aynı şartlarda çalışıyoruz. Her türlü hava koşullarına rağmen. Bu bizi onlara göre eksi kılmıyor. Onlarla eşit şekilde biz de aynı görevi yapıyoruz. Eğitimlerimiz zor, yaklaşık 1.5 ay kadar eğitim alıyoruz. Suçlular konusunda herhangi bir sıkıntımız yok, her türlü işimizi yapabiliyoruz.”