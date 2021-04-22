İstanbul’un ilk kadın ‘belediye başkanı’ydı

İBB Meclisi’nde Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerini yürüten Derya Yanık, merhum Kadir Topbaş’ın 2006 yılındaki yurtdışı seyahati sırasında vekaleten başkanlık görevini yürüttü. Böylece İstanbul’un ilk kadın belediye başkanı olmuştu. 14 Şubat 2006 sabahı kendisinden önceki vekil başkanlara açılmayan odada oturmuş, ilk icraat olarak da Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün yurtdışı görevlendirme yazısını imzalamıştı. Yanık, sorular üzerine “Koltuk rahat değil” demişti. Dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, bir günlük başkanı telefonla kutlamıştı. Derya Yanık Sevgililer Günü’nde başkan olmasını da, “Hoş bir jest oldu” sözleriyle değerlendirmişti.

KADEM’LE ÇALIŞIYORDU

Derya Yanık 1972 yılında Kadirli’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1996 yılında stajını tamamlayarak avukat ruhsatını aldı. AK Parti’nin kuruluşunda İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olarak yer aldı. 2004-2014 yılları arasında İBB Meclis Üyeliği yaptı. Öğrencilik yıllarından bu yana sivil toplum çalışmalarının içinde yer alan Derya Yanık, Kadın ve Demokrasi Derneği başta olmak üzere çok sayıda dernek ve vakıfta da yönetici olarak çalışıyordu.

KABİNEDE TEK KADIN BAKAN

- Daha önce iki kadın bakanın bulunduğu yeni kabinenin tek kadın bakanı Derya Yanık olacak. Derya Yanık, AK Parti MKYK üyesi olarak görev yapıyordu.

- Kabineye bakan olarak giren Mehmet Muş, yakın zamana kadar AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinde bulunuyordu. AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un bakanlık yemini etmesinin ardından milletvekilliği de düşecek. Böylece AK Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı da 288’e inecek.

- Yeni atanan bakanlardan Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevlerini yürütüyordu.

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