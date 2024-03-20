İstanbul'un ilçelerinde son durum ne? Hakan Bayrakçı son anketin sonuçlarını açıklıyor

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SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünü yaptığı Tarafsız Bölge programında 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin son anketin sonuçlarını açıklıyor.

BEYOĞLU

Beyoğlu'nda AK Parti Adayı Haydar Ali Yıldız'ın oy oranı yüzde 51,6, CHP Adayı İnan Güney'in oy oranı ise 32,7, İYİ Parti Adayı İsmail Hakkı Çavuşoğlu'nun oy oranı yüzde 8,5.

Bayrakçı, Beyoğlu'ndaki anketin sonucuna ilişkin şunları söyledi:

Bu sonuç beni şaşırttı. Mayıs'taki seçimlerde oylar başa baştı. Hatta Kılıçdaroğlu 1 puan öndeydi. Yıldız burada tüm partilerden oy alıyor. İYİ Parti'nin oranı yüzde 10'a yakın. O da dikkat çekici. DEM Parti Beyoğlu'nda aday çıkarmadı. AK Parti'nin adayı DEM'den de oy alıyor. Bu sonuç bana ilginç geldi.

KAĞITHANE

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AK Parti Adayı Mevlüt Öztekin yüzde 58,1, CHP Adayı Tonguç Çoban yüzde 25,2, DEM Parti Adayı Burhan Damarlı yüzde 5,8, İYİ Parti Adayı Mustafa Kürşat Ceylan yüzde 5,2 oy alıyor.

Bayrakçı, Kağıthane'deki anketin sonucuna ilişkin şunları söyledi:

Kağıthane'de yapılmış başka anketleri soruşturdum. En düşük bizde. 3 anket şirketi, 59-60-61 bulmuş. Bu sonuç nasıl oluyor diye sordum arkadaşlara. Kağıthane'de farklı işler yapmış ondan dolayı bu fark var.