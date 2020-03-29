İstanbul'un İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? İstanbul'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Dünyanın en güzel şehirlerinin arasında bulunan, çok kalabalık nüfusu olan ve kültürel açıdan en zengin şehirlerden biri İstanbul’dur. İstanbul’un güzelliği bu güne kadar hep şiirlerde, şarkılarda, romanlarda bahsedilen bir gerçeklik olmuştur. İstanbul gezilecek yer olarak çok fazla seçeneğe sahiptir. Türkiye’ye gelen her turistin gezip görmek istediği bir şehirdir.

İstanbul İlçeleri

İstanbul 39 ilçeye sahiptir. İstanbul’un ilçeleri; Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu’dur.

İstanbul Hangi Bölgede?

İstanbul Marmara bölgesinde yer almaktadır. Avrupa ve Asya kıtalarının birleştiği bir noktada bulunmaktadır.

İstanbul’da Gezilecek Yerler

İstanbul Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu gibi iki çok büyük imparatorluk ile Hristiyanlık ve İslamiyet gibi iki dine başkentlik etmiştir. Geçmişten günümüze birçok tarihi, sanatsal ve kültürel öğeler İstanbul’da bulunmaktadır. İstanbul’da hem İslamiyet’in hem de Ortodoks Hristiyanlığının önemli mabetlerinden biri olan Ayasofya bulunmaktadır. Ayasofya tüm yerli ve yabancı turistlerin İstanbul’da ilk durakları olmaktadır. İstanbul’da gezilecek yerlerin listesi: Sadberk Hanım Müzesi, Çamlıca tepesi, Kız kulesi, İstiklal Caddesi, Boğaziçi, Beyazıt Meydanı, Sahaflar çarşısı, İstanbul Modern, İstanbul Rahmi Koç Müzesi, Atatürk Arboretumu, Taksim Meydanı, Adalar, Gülhane parkı, Otağtepe Sosyal Tesisleri'dir.

Bunlar dışında İstanbul’da gezilebilecek; Panorama 1453 Müzesi, Anadolu Kavağı, Aydos Ormanı, Pera Müzesi, Pierre Loti Tepesi, Fethi Paşa Korusu, Yuşa Tepesi, Florya Sosyal Tesisleri, Kidzmondo, Kilyos Plajları Gibi Yerler Bulunur. Ayrıca; Çilingoz Tabiat Parkı, Terkos Gölü, Bostancı Lunaparkı, Sappire Alışveriş Merkezi, Cankurtaran Sosyal Tesisleri, Beşiktaş Kahvaltıcılar Sokağı, Beylik Pazarı, Hababam Sınıfı Müzesi, Bahçeşehir Gölet, Aqua Club Dolphin, Bakırköy Botanik Park, Bakırköy Pazarı, Beykoz Korusu Sosyal Tesisleri gibi yerler bulunmaktadır. İstanbul’da; Çatalca Antikköy Tesisleri, Oyuncak Müzesi, Kidzania, Polonezköy, Masumiyet Müzesi, Miniatürk, Belgrad Ormanı, Garipçe Köyü, Eminönü, Arnavutköy, Aqua Marine Büyükçekmece, Çemberlitaş gibi daha birçok gezilecek ve görülecek yerler vardır.

İstanbul Tarihi Yerler

İstanbul çok uzun yılar boyunca birçok medeniyete ve imparatorluklara ev sahipliği yapmış bir şehir olarak çok fazla tarihi mekana sahiptir. Birçok tarihi yapı ve birçok tarihi mekan İstanbul’da bulunmaktadır. İstanbul’da tarihi yerler listesi: Galat Kulesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yerebatan sarnıcı, Kariye Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Kalenderhane Camii, Sakıp Sabancı Müzesi, Fatih Camii, Haydarpaşa Garı, Kız Kulesi, Çinili Camii, Ahrida Sinagogu, Bozdoğan Kemeri, Rumeli Hisarı şeklinde sıralanabilir. Bunların yanında; Yıldız Sarayı, Ortaköy Esma Sultan Yalısı, Yoros Kalesi, Küçüksu Kasrı, Fatih Camii, Yedikule Zindanları, Adile Sultan Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Eyüp Sultan Camii, Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul Deniz Müzesi, Fethi Paşa Korusu, Çırağan Sarayı gibi tarihi yerler bulunur. Ayrıca; Mihrabat Korusu, Mısır Çarşısı, Pembe Köşk, Aynalıkavak Kasrı, Çiçek Pasajı, Selimiye Kışlası, Hürrem Sultan Hamamı, Aşiyan Müzesi, Nuruosman Külliyesi, Emirgan Korusu gibi gezilebilecek birçok tarihi yer bulunmaktadır. İstanbul tarihi geziler yapmayı seven birçok kişi için en önemli ve en zengin şehirlerden biridir.