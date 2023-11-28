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İstanbul’un iklimine Avrupa Birliği desteği

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#İBB#Ekrem İmamoğlu#Litvanya
İstanbul’un iklimine Avrupa Birliği desteği
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2023 07:00

Avrupa Birliği desteğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce (İBB) hazırlanan ‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’ (SECAP) tanıtım toplantısı dün Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı.

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Toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Attığımız her adımın, dünyanın geleceğini kurtarma noktasında ne kadar önemli bir iş olduğunu, hangi konulara dikkat edersek dünyanın geleceğine ve yaşamına katkı sunabileceğimizi, hangi konulara dikkat etmezsek aslında ne kadar derin ve büyük bir krize sebep olabileceğimizi düşünmeliyiz. Vakit kaybetmeden, hep birlikte harekete geçmeli ve seferberlik duygusuyla mutlak önlemler alabilmeliyiz” dedi. Toplantıda konuşan Litvanya’nın Türkiye Büyükelçisi Ricardas Degutis de iklim değişikliği konusunda Litvanya ve Türkiye’ deki belediyeler arasındaki işbirliğine vurgu yaptı.

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#İBB#Ekrem İmamoğlu#Litvanya

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