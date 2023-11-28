İstanbul’un iklimine Avrupa Birliği desteği

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Toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Attığımız her adımın, dünyanın geleceğini kurtarma noktasında ne kadar önemli bir iş olduğunu, hangi konulara dikkat edersek dünyanın geleceğine ve yaşamına katkı sunabileceğimizi, hangi konulara dikkat etmezsek aslında ne kadar derin ve büyük bir krize sebep olabileceğimizi düşünmeliyiz. Vakit kaybetmeden, hep birlikte harekete geçmeli ve seferberlik duygusuyla mutlak önlemler alabilmeliyiz” dedi. Toplantıda konuşan Litvanya’nın Türkiye Büyükelçisi Ricardas Degutis de iklim değişikliği konusunda Litvanya ve Türkiye’ deki belediyeler arasındaki işbirliğine vurgu yaptı.