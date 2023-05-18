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İstanbul’un hayalet uçakları… Yeni sahiplerini bekliyor

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#İstanbul#Uçak#Teknoloji
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 10:40

İstanbul’da Atatürk Havalimanı apronunda bekleyen 5 hurda uçak sahiplerini bekliyor. 2021 yılında sayıları 9 olan hurda uçakların 4'ü satılarak kafeterya veya restoran olarak kullanılmıştı.

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Bir dönem Avrupa’nın en fazla artan uçuş trafiğine sahip olan Atatürk Havalimanı, Millet Bahçesi ve Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile vatandaşların hizmetine yönelik projelerle süsleniyor. Atatürk Havalimanı sivil uçuşlara kapatılsa da TEKNOFEST gibi dünya çapında yankıları olan büyük etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Havalimanı apronu içinde bulunan sayıları 2021 yılında 9 olan hurda uçaklardan 5'i kaldı.

Uçuş ömrünü tamamlamış, hacizli ve hurda uçakların, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılmıştı. 2019 yılında gündeme gelen uçaklar yatırımcılar tarafından ilgi görmüştü. Medyada yer alan haberlerin ardından atıl vaziyette bulunan uçaklar satıldı. Satılan uçaklar taşınması için kanat ve gövde kısımları parçalanarak havalimanından götürüldü. Uçakların bazılarının ise restorana ve kafeye dönüştürüleceği öğrenildi.

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İstanbul’un hayalet uçakları… Yeni sahiplerini bekliyor

Bazı uçakların kanatlarını ağaçların ve sarmaşıkların kapattığı havadan çekilen görüntülere yansıdı. Havadan çekilen hurda uçakların birçoğunun dış gövdelerinin döküldüğü, kanat kısımlarında ise ciddi hasarlar olduğu göze çarpıyor.

İstanbul’un hayalet uçakları… Yeni sahiplerini bekliyor

Uçakların camları ve motorları tamamen yerinden sökülmüş durumda bekliyor. Ancak bazılarının içerisinde hala birçok elektronik aksam bulunuyor. Havalimanı apronunda bekleyen 5 hurda uçak ise yeni sahiplerini bekliyor.

İstanbul’un hayalet uçakları… Yeni sahiplerini bekliyor

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#İstanbul#Uçak#Teknoloji

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