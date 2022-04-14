İstanbul’un güzelliklerinden “Soğan yarım Adası” görenleri hayran bırakıyor

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Beykoz’da Riva Elmasburnu açıklarında yer alan ve etrafı turkuvaz sular ile çevrilmiş olan ‘Soğan Adası’ görenleri hayran bırakıyor. Otlak bir bitki örtüsü ile kaplı olan Soğan Adası, yeşil ile mavinin bütünleşmesi ve yıllar önce keşfedilip bozulmayan doğasıyla dikkat çekiyor. Adada insan yaşamına ait çok az iz bulunuyor. Sessizliği ile ziyaretçilerini mest eden yarım adaya, sahil ile birleşik olan kısmından yürüyerek gidilebiliyor. Yarım Ada genelinde hakim olan sessizlik ise en büyüleyici detaylardan biri. Yeşilin ve mavinin harika uyumunun oluştuğu Soğan yarım Adası, dron ile görüntülendi.