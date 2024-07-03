×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'un göbeğinde yaşandı: Yayaya çarpan cip, durmadan yoluna devam etti

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Şişli#Kaza
İstanbulun göbeğinde yaşandı: Yayaya çarpan cip, durmadan yoluna devam etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 11:11

Şişli’de, yolun karşısına geçmek isteyen kadına cip çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle yola savrulurken cip sürücüsü durmadan yoluna devam etti. O anlar, araç kamerası tarafından kaydedildi.

Haberin Devamı

Kaza, 1 Temmuz Pazartesi günü, öğle saatlerinde, Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada, yolun karşısına geçmek isteyen kadına, hızla gelen cip çarptı.

İstanbulun göbeğinde yaşandı: Yayaya çarpan cip, durmadan yoluna devam etti

Kazada, kadın yola savrulurken araç sürücüsü durmayarak yoluna devam etti. Yola düşen kadına çevredekiler yardım etti. Yoldan kaldırılan kadın, bir süre dinlendikten sonra olay yerinden ayrıldı.

İstanbulun göbeğinde yaşandı: Yayaya çarpan cip, durmadan yoluna devam etti

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen kadına cipin çarptığı görülüyor. Kaza sırasında trafik ışıklarının araçlar için yeşil yandığı görülüyor. Kadın yola düşerken araç sürücüsü durmayarak yoluna devam ediyor.

Haberin Devamı

İstanbulun göbeğinde yaşandı: Yayaya çarpan cip, durmadan yoluna devam etti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Şişli#Kaza

BAKMADAN GEÇME!