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İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma: 5 yaralı

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#İstanbul#Şişli#Polis
İstanbulun göbeğinde silahlı çatışma: 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2024 23:25

İstanbul Şişli'de çıkan silahlı kavgada, 4'ü o sırada yoldan geçen olmak üzere 5 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Harbiye Mahallesi Vali Konağı Caddesi'ndeki restoranda yemek yiyen A.E.Ö. ile F.Ü arasında daha önceki bir husumetten kaynaklanan tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, restoran dışında silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada taraflardan F.Ü. ile o sırada yoldan geçen E.D, H.D, S.D. ve A.G. silahla yaralandı. Yaralılardan birinin Rus vatandaşı olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Polis, şüpheli A.E.Ö'yü olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#İstanbul#Şişli#Polis

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