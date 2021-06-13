İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! Anbean kaydedildi...

Şişli'de geçtiğimiz cuma günü, 40 metrekarelik otopark için iki grup sokak ortasında birbiriyle çatıştı. İki yaşındaki kızı Ada'yı parka götüren Okan Karaten öldü, biri motosikletli kurye iki kişi de yaralandı.

DEHŞETE DÜŞÜREN O ANLAR

O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bir mahalle sakinin cep telefonuyla çektiği görüntülerde silahlı kişilerin rast gele ateş açtığı görülüyor. Bu sırada iki araç arasında saklanan kişi vuruluyor. Bu kişinin çatışan grupla bağlantılı olduğu belirtildi. Rast gele sıkılan kurşunlar araçların camlarına da isabet ediyor. Çatışmaya şahit olan bazı kişilerin ise rahat tavırları dikkat çekiyor. Çatışmada Okan Karaten hayatını kaybederken biri motokurye iki kişi de yaralanmıştı.

ADA’NIN VEDASI



OKAN Karaten dün gözyaşları içinde toprağa verildi. Okan Karaten’e veda etmek için kızı Ada da yakınlarının kucağında camideydi. Elanur Karaten eşinin ardından şunları söyledi: “Benim sevgilim, o benim arkadaşımdı. Hayatım boyunca bana bir kötülük dahi etmedi, hiç kötü bir söz söylemedi. Birbirimize söz vermiştik. Kızımız ilkokula gittiğinde birlikte biz de gidecektik. Birlikte orada olacaktık. Ben ne yapacağım şimdi. Kızıma ne söyleyeceğim.”

Okan Karaten’in eşi Elanur Karaten’le bir süre birlikte çalışan Demet Akalın, olayın ardından paylaştığı mesajında “Evinden çıkıp kızını parka götüren baba. Sokak çatışmasında kafasına kurşun isabet ediyor. 2 yaşındaki bebek babasız kaldı. Eski çalışma arkadaşım eşsiz kaldı... Hayat acımazsız” dedi.

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