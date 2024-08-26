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İnanılır gibi değil! İstanbul'un göbeğinde kaçak define kazısı: 4 kişi yakalandı

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#İstanbul#Define#Kazı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 16:11

Şişli’de 4 kişi Rum Ortodoks Mezarlığı içerisinde kaçak kazı yaptı. Mezarlığı kazdıkları belirlenen 4 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Şişi Feriköy Mahallesi’nde 23 Ağustos Cuma günü Aya Lefter Kurtuluş Rum Ortodoks Mezarlığı içinde kaçak kazı yapıldığını gören yetkililer polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı.

İnanılır gibi değil İstanbulun göbeğinde kaçak define kazısı: 4 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda mezarlık içerisinde yaklaşık 6 metre derinliğinde kazı yapıldığı belirlendi. Bölgede 48 çömlek parçası, 6 pet şişe ve 1 cam kavanoz bulundu.

İnanılır gibi değil İstanbulun göbeğinde kaçak define kazısı: 4 kişi yakalandı

2 ARAÇLA GELDİLER

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Ekipler çalışmalarında, şüphelilerin olay yerine Küçükçekmece'den 2 ayrı araçla geldiklerini tespit etti. Kimlikleri ve adresleri belirlenen V.Ş, N.S, M.A. ile A.A. polis ekiplerince yakalandı.

İnanılır gibi değil İstanbulun göbeğinde kaçak define kazısı: 4 kişi yakalandı

Şüphelilerden N.S. ve V.Ş'nin adreslerinde yapılan aramalarda, definecilik ve define yerleri ile ilgili 48 sayfalık doküman, kaya kırmada kullanılan 6 patlayıcı madde, define aramada kullanılan alan tarama cihazı, kroki ile havalı tabanca ele geçirildi.

İnanılır gibi değil İstanbulun göbeğinde kaçak define kazısı: 4 kişi yakalandı

Zanlıların mezarlığın yanında gömü olduğunu düşündükleri, olayı bu nedenle gerçekleştirdikleri, kazı sonrası herhangi bir materyal bulamadıkları anlaşıldı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İnanılır gibi değil İstanbulun göbeğinde kaçak define kazısı: 4 kişi yakalandı

İnanılır gibi değil İstanbulun göbeğinde kaçak define kazısı: 4 kişi yakalandı

 

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#İstanbul#Define#Kazı

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