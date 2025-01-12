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İstanbul'un göbeğinde iğrenç görüntü! Çevre sakinleri isyan etti: Leş gibi kokuyor

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#İstanbul#Üsküdar#Çengelköy
İstanbulun göbeğinde iğrenç görüntü Çevre sakinleri isyan etti: Leş gibi kokuyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 17:40

Üsküdar'da, kanalizasyon suyunun denize akması sonucu çevre kirliliği oluşurken suyun aktığı yer kahverengiye dönüştü. Çevre sakini Yücel Kalyoncu, "Bazı günlerde çok yağmur yağdığında, sel olduğunda bu sefer kanalizasyondan caddeye fışkırıyor. O zaman burası insan dışkılarıyla doluyor." sözleri ile yaşanılan duruma tepki gösterdi

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Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi'ndeki sahilde yağışın da etkisiyle kanalizasyon suyu denize aktı.

Suyun İstanbul Boğazı'na aktığı noktada çevre kirliliği meydana geldi. Kanalizasyon suyunun aktığı yerde deniz yüzeyi kahverengiye döndü.

İstanbulun göbeğinde iğrenç görüntü Çevre sakinleri isyan etti: Leş gibi kokuyor

"DENİZE DOĞRU AKTIĞI İÇİN BİR HAYLİ KİRLİLİK YARATIYOR"

Çevre sakini Yücel Kalyoncu, kanalizasyon suyunun aktığı bölgede 4-5 yıl önce çalışma yapıldığını ve bu noktaya gider konduğunu söyledi.

Bazı zamanlar lağımın denize aktığını ifade eden Kalyoncu, "Denize doğru aktığı için bir hayli kirlilik yaratıyor. Bazı günlerde çok yağmur yağdığında, sel olduğunda bu sefer kanalizasyondan caddeye fışkırıyor. O zaman burası insan dışkılarıyla doluyor." dedi.

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İstanbulun göbeğinde iğrenç görüntü Çevre sakinleri isyan etti: Leş gibi kokuyor

Kalyoncu, bu durumdan şikayetçi olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"BURALAR LEŞ GİBİ KOKUYOR"

"Yapılması gerektiğini söylüyoruz. Yapıldı falan diyorlar ama yeterli değil. Yine buraya aynı pislikler geliyor. Bir ay önce taştı, yine herkes şikayet etti. Buralar leş gibi kokuyordu. Bizim arkadaşlar başvuruda bulundu. Geliyorlar, bakıyorlar. Bir sorun olmadığı günlerde geliyorlar. Aslında sel bastığı zaman, büyük yağmurlar yağdığı zaman gelseler ve görseler nasıl olduğunu anlarlar."

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#İstanbul#Üsküdar#Çengelköy

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