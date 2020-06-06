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Şahin BOZKURT - DHA
Haber Giriş: 06.06.2020 - 20:25,Son Güncelleme:

İstanbul'un göbeğinde dehşet dakikaları...

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İstanbul'un göbeğinde dehşet dakikaları...
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İstanbul Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yenibosna Merkez Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi üzerinde dün gece saatlerinde yaşandı.

Cadde üzerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavgada Talip Çalar ve ismi öğrenilemeyen Pakistan uyruklu bir kişi bıçakla yaralandı.

İstanbulun göbeğinde dehşet dakikaları...

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Karın ve sırt bölgesinden bıçaklanarak ağır yaralanan Talip Çalar'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Bölgede çalışma yapan ekipler, Pakistan uyruklu Tayyib Rahman ile Muhammed Tenvir'i gözaltına aldı.

 

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