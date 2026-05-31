İstanbul’un fethinin yıl dönümüne özel 1453 dronla ışık gösterisi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2026 00:10

İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yenikapı Etkinlik Alanı’nda 1453 dronla ışık gösterisi gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliği tarafından, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında dron ve ışık gösterisi gerçekleştirildi. Yenikapı Sahili'nde düzenlenen etkinlikte, 1453 dron kullanılarak fetih temalı fotoğraf ve ışık gösterisi yapıldı. İstanbul'un birçok noktasından görünen dronlar, İstanbul'un fethinin gökyüzünde oluşturdukları görsel şölen ile anlattı. Dron ve ışık koreografisi arasında Fatih Sultan Mehmet'in dehası ve fetihle ilgili önemli fotoğraf yer aldı. Gösteri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk Bayrağı ile son buldu.

