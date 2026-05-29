İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü: Erdoğan, Ayasofya'da

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2026 14:07

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlanıyor. Sultanahmet Meydanı'nda çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi. Erdoğan, padişah kapısı olarak bilinen ve hünkar mahfili olarak adlandırılan kapıdan çıkacak.

Sultanahmet Meydanı'nda da İstanbul'un fethi gösterilerle kutlanıyor. Ayasofya Camii önündeki kalabalık Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı mehteran birliğinin konserini ilgiyle izledi. Günün ilerleyen saatlerinde drone ve resim gösterileri gerçekleşecek. Kutlamalara vatandaşın yoğun ilgisi var. Bugün SOLO TÜRK'ün gösterisi de yapılacak.

ERDOĞAN AYASOFYA'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kutlamaların gerçekleştiği bölgeye geldi. Erdoğan, cuma namazını Ayasofya Cami'nde kıldı. Erdoğan'ın bir video gösterimi izlemesi ve bir de ziyaret yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı'na Vali Davut Gül ve protokol eşlik ediyor. 

Erdoğan, çıkıştaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bir kutlama yapacağız, şu anda tıklım tıklım dolu. Bugün Ayasofya'da namazımızı kılma imkanımız oldu. Ayasofya'da da katılım muhteşemdi. Hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya yürüyüş oldu ve İstanbullu bugün cumayı kıldı burada. Haliç Kongre Merkezi'ne gidiyoruz. Gündüz oradayız, akşam İstanbul bir başka güzel olacak. Yıldızlar bir gösteri yapacak ve hep birlikte bunu kutlayacağız. Şimdiden sizleri kutlamak istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından gazetecilere tatlı ikram etti. Kendisine uzatılan tatlıya ise "ben yemiyorum" diyerek yanıt verdi.

