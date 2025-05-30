İstanbul’un fethinin 572. yılında: ‘Osman Gazi’ Karadeniz Görevinde

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev platform ‘Osman Gazi’nin boğazdan geçişini takip etti. Mehter ekibinin performans sergilediği törende, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

BOĞAZ’DA HEYECAN

Türkiye’nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) olan Osman Gazi, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Filyos Limanı’na doğru yola çıktı. İstanbul’un fethinin 572’nci yıldönümünde sondaj filosuna katılan yerli üretim Osman Gazi gemisi, dün saat 11.00’de 9 kılavuz kaptan ve Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ile Ahırkapı Demir Sahası’ndan demir alarak Filyos Limanı’na doğru yola çıktı.

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Osman Gazi gemisini gören sahildeki vatandaşlar ve turistler, yüzer platform Boğaz’dan geçerken bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. (Emin Mert KIRARSLAN / İSTANBUL)

ERDOĞAN UĞURLADI: 20 YIL GÖREV YAPACAK

- OSMAN GAZİ 298.5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29.5 metre derinliğe sahip. Personel kapasitesi 140 kişi. Platformdan karaya ana gaz iletim hattı uzunluğu 161 kilometre olacak. Platformda işlenen doğalgaz bu hat üzerinden karaya ulaştırılarak kullanıma hazır halde ulusal şebekeye verilecek. İstanbul Boğazı geçişi yaklaşık 11 saat süren platformun 1 Haziran’da Filyos Limanı’na yanaşması planlanıyor. 2026’nın ortasında görev yapmaya başlayacak olan yüzer üretim platformu ile Karadeniz’deki mevcut doğalgaz üretimi 2 katına yani günlük 20 milyon metreküpe çıkacak. Böylece Türkiye’deki yaklaşık 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı Karadeniz’den karşılanmış olacak. Platform, belirlenen lokasyonda 20 yıl boyunca görev yapacak.