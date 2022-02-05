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İstanbul'un Esenyurt ilçesinin nüfusu 57 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalığı...

#Nüfus#Kalabalık#Esenyurt
İstanbulun Esenyurt ilçesinin nüfusu 57 ili geride bıraktı Türkiyenin en kalabalığı...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık ilçesi İstanbul'un Esenyurt ilçesi oldu. Esenyurt, 977 bin 489 kişiyle 57 kentin nüfusunu geri bıraktı. Şanlıurfa'nın en kalabalık ilçesi olan Haliliye ise 392 bin 661 kişi sayısıyla 31 ili geride bıraktı.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu.

İstanbul'un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişiye ulaşırken, Esenyurt ilçesi de Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak dikkati çekti.

Esenyurt'un nüfusu 977 bin 489'u bulurken, bu ilçeyi 949 bin 265 kişiyle Ankara'nın Çankaya ilçesi izledi.

En kalabalık ilçeler sıralamasında 3'üncü sırada Ankara'nın Keçiören ilçesi 942 bin 884 kişilik nüfusuyla bulunurken, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi 936 bin 351 kişiyle 4'üncü sırada yer aldı.

ESENYURT'UN NÜFUSU 57 İLİ GERİDE BIRAKTI

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'un nüfusu 977 bin 489 kişiyle 57 kentin nüfusunu geri bıraktı.

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KİLİS’İN NÜFUSU 3 BİN 336 KİŞİ ARTTI

Kilis’in nüfusu 2021 yılında 145 bin 826, 2020 yılında 3 bin 336 kişi artarak, 145 bin 826 kişiye yükseldi. Kilis Kent merkezinin nüfusu 108 bin 984 kişiye yükseldi. Kilis merkeze bağlı köyleri ile birlikte 122 bin 288 kişi oldu. Musabeyli ilçe merkezi nüfusu bin 222 kişi, köyleri ile birlikte Musabeyli ilçe geneli, 12 bin 861 kişi oldu. Elbeyli ilçe merkezi nüfusu 2 bin 15 kişi ilçe geneli köyleriyle birlikte 5 bin 679 kişi oldu. Polateli ilçesinin merkez nüfusu bin 99 kişi, ilçe geneli köyleriyle birlikte 4 bin 998 olarak belirlendi. 142 bin 792 kişiye yükseldi.

 

KÜTAHYA'DA NÜFUSU ARTAN TEK İLÇE GEDİZ OLDU

Kütahya’nın Gediz ilçesinde 2021 TÜİK verilerine göre merkez nüfusu 25 bin 762, köy ve beldeler 24 bin 340 kişi, toplam nüfus ise 50 bin102 oldu.

 

DİYARBAKIR'IN NÜFUSU YÜZDE 4,5 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılında 1 milyon 783 bin 431 kişi olan Diyarbakır nüfusunun, yüzde 4,5'lik artış hızıyla 7 bin 942 kişi arttığını, Diyarbakır’ın merkezde 4 toplamda 17 ilçesinin 2021 yılı nüfus sayısı açıklandı. Buna göre merkez Kayapınar ilçesi 27,0 artış ile en fazla nüfusa sahip olurken, Çüngüş ilçesi ise en az nüfusa sahip ilçe oldu. Lice ilçesi ise eksi 28,9 ile nüfus sayısında azalış yaşadı.

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ANTALYA NÜFUSU 21 YILDA YÜZDE 83 ARTTI

Antalya’nın 2000 yılından bu yana yüzde 83 ile Türkiye’de oransal olarak en fazla nüfus artışı yaşanan 3. il oldu. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut Çetin, ülkeye gelen her 10 yabancıdan birinin Antalya’da olduğunu belirterek “Ülkemizdeki misafir göçmenler hariç, yerleşik yabancı nüfus sayısı 1 milyon 333 bin, Antalya yabancı nüfusu ise 137 bin olarak saptanmıştır. Başka bir ifade ile Türkiye’de yerleşik her 10 yabancıdan birisi Antalya nüfusuna kayıtlıdır" dedi.

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SAMSUN’UN 6 İLÇESİNDE NÜFUS ARTTI

2020’de 1 milyon 356 bin 79 olan Samsun’un nüfusu 15 bin 195 kişi artarak 1 milyon 371 bin 274 kişiye yükseldi. Atakum, Çarşamba, İlkadım, Kavak, 19 Mayıs ve Tekkeköy ilçelerinde nüfus arttı. Diğer ilçelerde azaldı.

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KARABÜK’ÜN NÜFUSU BİNDE 23 ORANINDA ARTARAK 249 BİN 287 OLDU

Karabük’ün nüfusu bir önceki yıla göre binde 23 oranında artış göstererek 249 bin 287’ye yükseldi.

Türkiye nüfusu, 2021 sonuçlarına göre 84 milyon 680 bin 273 kişi olurken, Karabük’te ise 2020 yılında 243 bin 614 olan nüfus 5 bin 673 kişi artarak 2021 yılında 249 bin 287’ye yükseldi.

 

HALİLİYE’NİN NUFÜSU 31 İLİ GERİDE BIRAKTI

TÜİK tarafından açıklanan veriler de önceki yıla göre Haliliye’nin nüfusu 6 bin 780 kişi arttı. Buna göre 2021 verilerinde nüfusu itibariyle 31 ili geride bırakan Haliliye, Şanlıurfa’nın da en kalabalık ilçesi oldu. Haliliye, nüfusu ile bıraktığı iller arasında, Tunceli, Bayburt, Ardahan, Kilis, Gümüşhane, Artvin, Çankırı, Bartın, Iğdır, Sinop, Bilecik, Erzincan, Kırşehir, Karabük, Karaman, Burdur, Kırıkkale, Hakkari, Kars, Bingöl, Yalova, Nevşehir, Bolu, Siirt, Amasya, Rize, Bitlis, Niğde, Kırklareli, Uşak ve Kastamonu yer alıyor.

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#Nüfus#Kalabalık#Esenyurt

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