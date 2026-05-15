×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’un en yoğun metrolarında arıza

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Metro#M2 Hat Arıza#M6 Hat Arıza
İstanbul’un en yoğun metrolarında arıza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 18:55

İstanbul'da, M2 Yenikapı-Hacıosman ile M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü hatlarında teknik arıza yaşandı. Seferler gecikmeli yapılırken, istasyonlarda yoğunluk oluştu. 1 saat süren arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Haberin Devamı

İstanbul'da, M2 Yenikapı-Hacıosman ile M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü hatlarında teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle bazı seferlerde gecikmeler meydana gelirken, iş çıkış saatindeki yoğunluk ve Ali Sami Yen Spor Kompleksinde yapılacak Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması nedeniyle istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu. Özellikle Gayrettepe ve Osmanbey metro istasyonlarında yolcu yoğunluğu dikkat çekti. Vatandaşların turnikeler önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Konuya ilişkin Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman ile M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü hatlarında teknik arıza yaşandığı bildirdi.

İstanbul’un en yoğun metrolarında arıza

Haberin Devamı

METRO SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

YENİKAPI-Hacıosman ve Levent - Boğaziçi Üniversitesi Metro Hatları'nda yaşanan teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü. M2 Yenikapı-Hacıosman ve M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü metro hatlarında teknik arıza nedeniyle seferlerde gecikme yaşandı. Akşam, iş çıkış saatlerinde bazı duraklarda yoğunluk oluştu. Evlerine dönenler ve Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması için Seyrantepe'ye gitmek isteyen taraftarlar uzun süre duraklarda bekledi. Yaklaşık 1 saat süren arızanın giderilmesinin ardından metro hatlarında seferler normale döndü.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Metro#M2 Hat Arıza#M6 Hat Arıza

BAKMADAN GEÇME!