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Gündem
Beyza Nur GÜLER - Mertcan ÖZTÜRK / DHA
Haber Giriş: 22.05.2020 - 09:06,Son Güncelleme:

İstanbul'un çıkışında 65 yaş üstü yoğunluğu!

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Tuzla'daki kontrol noktasında özellikle memleketlerine gitmek için izin alarak yola çıkan 65 yaş üstü kişilerin neden olduğu trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda gittikleri yerden 1 ay dönmemek kaydıyla seyahat izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar memleketlerine gitmek için dün akşam saatlerinden itibaren yola çıktı.

D-100 Karayolu, Tuzla mevkiindeki polis kontrol merkezinde bu sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor, araç kuyruğu oluştu. Denetim noktasındaki yoğunluğa İstanbul'dan ayrılmak isteyen 65 yaşı üstü kişilerin neden olduğu belirtiliyor.

İstanbulun çıkışında 65 yaş üstü yoğunluğu

İstanbulun çıkışında 65 yaş üstü yoğunluğu

İstanbulun çıkışında 65 yaş üstü yoğunluğu



 

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