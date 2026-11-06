İstanbul'un bir ilçesinde nüfus azaldı: 'Birkaç seneye döneceklerdir'

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'Yarısı Bizden Kampanyası' kapsamında, Avcılar’da geçen yıl dönüşüm çalışmaları hız kazandı. İlçede boşaltılan, yıkılan ve yeniden yapımına başlanan bina sayısında önemli artış kaydedildi. Firuzköy, Tahtakale ve Yeşilkent mahalleleri dışındaki 7 mahallede yoğunlaşan çalışmalar nedeniyle çok sayıda bina tahliye edildi.

İLÇE NÜFUSU AZALDI

TÜİK verilerine göre, 2022 yılında 452 bin 132 olan Avcılar’ın nüfusu, 2023’te 437 bin 221’e geriledi. İlçenin nüfusu 2024 yılında 440 bin 934, 2025 yılında ise 440 bin 663 olarak belirlendi. Bu yıla ilişkin veriler henüz açıklanmadı. İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki elektrik dağıtım şirketinden alınan bilgiye göre de kentsel dönüşümün hızlanmasıyla birlikte Avcılar’daki abone sayısı düştü.

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Avcılar’da başta Merkez Mahallesi olmak üzere bazı mahallelerde yoğun kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüldüğünü belirten İstanbul Emlakçılar Odası Avcılar Bölge Sorumlusu Arzu Kul, "Yüzlerce konut yıkıldı. Yıkılan binalardaki eski sabit kiracılar, piyasadaki yüksek kiraları ödeyemedikleri için daha uygun fiyatlı ilçelere gidiyor. İnşaat maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı dairelerini satıyor veya geçici olarak aile büyüklerinin yanına yerleşiyorlar. Okul düzeni bozulduktan sonra taşınma zorunlulukları oluyor. Mahallede bazlı okullarda da öğrenci sayısında düşüş yaşanıyor. Kentsel dönüşüme girmiş binaların yıkım için belli bir süreci var. Su, doğalgaz ve elektrik abonelikleri belli bir süre kesiliyor. Tabii mağdur oluyorlar. Eski kiracılarda taşınma kalıcı oluyor. Kiralar 40 bin lira olduğu için kalıcı bir taşınma yaşanıyor. Ama mülk sahipleri daha sonra gelebiliyor veya evlerini kiraya verebiliyor" dedi.

ÖĞRENCİ SAYISI 900’DEN 750’YE GERİLEDİ

Avcılar’da kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğunlaştığı, çok sayıda sitenin yenilenmek üzere yıkıldığı Ambarlı Mahallesi’ndeki İnönü İlkokulu’nda, geçmiş yıllarda 900’ü aşan öğrenci sayısı, evlerin boşaltılması ve ailelerin göç etmesi nedeniyle 750’ye kadar geriledi.

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İnönü İlkokulu’nda çocuğu bulunan velilerden Erhan Kaya, yeni yapılan binalarda daire sayısının daha fazla olacağını belirterek, "Birkaç yıla nüfus artar. Ekstra her binada fazladan 10 daire çıkar. Cami cemaati, okul, mahalle bayağı azaldı" diye konuştu.

Velilerden Erdem Duman da, "Kentsel dönüşüm gerekli. Göçten dolayı insanlar çevre ilçelere gidiyor. Birkaç seneye döneceklerdir" dedi.

Toplam 10 bloktan oluşan ve kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan Ambarlı Mahallesi’ndeki Armağan Sitesi’nde 2019 yılından bu yana oturan Uğur Altıgün ise, "Yeni oluşum site olacak. Alıştığımız bir çevremiz vardı. İnsanlar evlerini teslim ediyor. İnşallah daha güzel olacaktır" ifadelerini kullandı.

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Aynı sitede yaşayan Melike İrtürk de evlerinin yıkılacak olması nedeniyle üzgün olduğunu, yerine yeni ve sağlam daireler yapılacak olmasından dolayı ise mutlu olduğunu söyledi.

Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, kentsel dönüşüm nedeniyle yaşanan nüfus ve öğrenci sayısındaki düşüşün geçici olduğunu belirterek, “Yıkılan binadan yurttaşlarımız ayrılıp doğal olarak barınmak, çocuklarını okutmak için başka mahallelere, hatta başka ilçelere göç ediyor. Ama bu, biriken sorunların çözümü açısından kaçınılmaz bir sorun. Öncelikle önemli olan yaşam güvenliğini sağlamak. Allah korusun, geçen Maltepe’deki olayı gördünüz. Orada bir binanın çökmesi sonucu 5 yurttaşımız hayatını kaybetti. Yarın öbür gün böyle olasılıklarla karşılaşmamak için şimdiden bu dönüşümün önünü açacak, hızlandıracak, vatandaşlarımızın, komşularımızın can güvenliğini sağlamak için bu şekilde tedbir almak istiyoruz. Nüfus, öğrenci azalması geçici şeyler. Yeni projeler yapıldıkça hem burada oturan Avcılarlı hemşehrilerimizin hem de zamanında Beylikdüzü ve Bahçeşehir’e giden komşularımızın zaman içerisinde döneceklerine inanıyorum.

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Avcılar’da 2024’te 200 bina dönüşüme girmişti, 2025’te 800 bina. Bu sene dönüşüme giren bina sayısı 900’ü geçti. Sene sonunda da bin 200’ü geçeceğini düşünüyoruz. 2013-2023 yılları arasında 10 yılda ortalama 2 bin bina dönüşüme girmişken, biz bu sene 10 yılda yapılmış olanın yarısını 1 yılda yapmış oluyoruz” dedi.