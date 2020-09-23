İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde kaç? İşte açıklanan son veri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 39,60 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 34,34, Terkos'ta yüzde 41,77, Sazlıdere'de yüzde 11,37, Alibeyköy'de yüzde 21,10, Büyükçekmece'de yüzde 19,53, Ömerli'de yüzde 60, Darlık'ta yüzde 71,66 olarak kaydedildi.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 330 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Barajlardaki doluluk oranı, 23 Eylül tarihi baz alındığında, 2011'de yüzde 63,19, 2012'de yüzde 54,49, 2013'te yüzde 52,24, 2014'te yüzde 17,86, 2015'te yüzde 62,86, 2016'da yüzde 46,77, 2017'de yüzde 55,72, 2018'de yüzde 56,48, 2019'da 51,44, 2020'de ise 39,60 oldu.