İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi nedir? İşte barajlardaki güncel seviye

stanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, kış mevsimine girilmesine rağmen yeterli yağış olmaması nedeniyle yüzde 24,50 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde bulunuyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 24,50 olarak ölçüldü. 2019 yılında bu dönemde barajlardaki su oranı yüzde 35,60 olarak gerçekleşmişti.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 22,84, Terkos'ta yüzde 25,36, Sazlıdere'de yüzde 5,49, Alibey'de yüzde 28,99, Büyükçekmece'de yüzde 16,37, Ömerli'de yüzde 28,11 Darlık'ta yüzde 53,94 olarak kaydedildi.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 205,85 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

İstanbul’da günlük ortalama 2,9 milyon metreküp su tüketiliyor.

Dışarıdaki kaynaklardan alınan su miktarı arttı

Barajlar dışında İstanbul’a su sağlayan kaynaklar olan Yeşilçay ve Melen'den 2020 yılının 10 ayında 458 milyon 26 bin metreküp su alındı. Barajlardaki su miktarının kritik seviyelere inmesinin ardından bu kaynaklardan sağlanan su miktarı da günlük yüzde 40'lar seviyesine çıkartıldı.

Barajlardaki doluluk oranı, 1 Aralık tarihi baz alındığında, 2011'de yüzde 53,12, 2012'de yüzde 45,41, 2013'te yüzde 39,85, 2014'te yüzde 45,26, 2015'te yüzde 63,98, 2016'da yüzde 37,01, 2017'de yüzde 54,53, 2018'de yüzde 56,57, 2019'da 35,60, 2020'de ise 24,50 olarak gerçekleşti.