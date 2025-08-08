İstanbul’un asayiş verileri

Haberin Devamı

Valilik tarafından düzenlenen aylık emniyet verileri değerlendirme toplantısı dün Eyüpsultan’da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül, Vali Yardımcısı Nail Anlar, Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Tümamiral Serkan Tezel ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız katıldı.

Vali Gül, İstanbul’un dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, “Elimizdeki rakamlar da bunu açık şekilde ortaya koyuyor. 2025’in ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre olay sayısı yüzde 9, mal varlığına karşı işlenen suçta ise olay sayısı yüzde 25.5 azalmış. Kapkaç, otodan hırsızlık yüzde 54, yankesicilik yüzde 42, motosiklet hırsızlığı yüzde 50, evden hırsızlık yüzde 39, dolandırıcılık yüzde 11 oranında düşmüş” dedi.

ÇETELERE GEÇİT YOK

Organize suç çetelerinin çökertildiğini ifade eden Vali Gül, “Bu yılın ilk yedi ayında 110 organize suç çetesi çökertildi. 1092 şahıs yakalandı, 793 şahıs tutuklandı. Yaklaşık 42 milyar TL değerinde mal varlığına el koyuldu. Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz, suç örgütlerine geçit vermeyeceğiz. Ele geçirilen sahte ve kaçak alkol miktarı yaklaşık 3 katına çıktı. Ele geçirilen kaçak ürünlerle önlenen vergi kaybı yüzde 90 artışla 1 milyar 105 milyon TL oldu” diye konuştu.

YAZ MEVSİMİ TEDBİRLERİ

Yangınlara karşı alınan tedbirler hakkında bilgi veren Vali Gül, “Kurak bir yaz yaşıyoruz. Orman yangını riskini en aza indirmek için 23 Haziran’dan 15 Ekim’e piknik alanları dışında ormanlık alanlara girişleri, ateş yakmayı yasakladık. Tarlalarımızın etrafında 10 metre alanın sürülmesini zorunlu kıldık, güvenlik bandı oluşturduk. Yanıcı eğlence araçlarının satılması 28 Ekim’e kadar yasak” dedi.