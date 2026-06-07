İstanbul'un ardından Antalya'da Otokoç galerisine silahlı saldırı! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki

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İstanbul Maltepe'de Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Binaya çok sayıda kurşun isabet ederken, polis kaçan iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul'daki silahlı saldırını ardından bir saldırı da Antalya’da gerçekleştirildi.

ANTALYA'DA SİLAHLA ATEŞ AÇILDI

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Kepez ilçesinde bulunan Otokoç araç galerisine saat 15.30'da silahla ateş açıldı. Saldırganlar ateş açtıktan sonra kaçtı. Silah seslerini duyan çalışanlar dışarı çıktı. Kurşunlar binaya isabet ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin iş yerindeki çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Olay yerinde 3 mermi çekirdeği bulundu.

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BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde bulunan Ford Otokoç yetkili servisine silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalanmış olup, soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN SALDIRILARA TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz. Türkiye’nin huzurunu hedef alanlar, güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir. Ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.