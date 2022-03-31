İstanbul’un Afet Risk Azaltma Planı açıklandı

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Plan İstanbul’u olası afet risklerine karşı korumak için 4 amaç üzerine yapıldı. Bu amaçlar şehri güvenli hale getirmek, afet risk yönetimini güçlendirmek, afetlerden etkilenmeyen bir ekonomi kurmak ve afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmak olarak belirlendi. Amaçlar için 34 hedef ve 454 eylem ortaya konuldu.

DUA EDEREK BEKLEYEMEYİZ

İl Afet Risk Azaltma Planı, İstanbul Valiliği’nin koordinasyonunda hazırlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Afet Risk Azaltma Planı’nın tanıtımı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 39 ilçenin kaymakamları ve plana katkı sunan akademisyenlerle dün bir araya geldi. Vali Yerlikaya, “İstanbul’da nüfusumuz 41 yılda 10.7 milyon artmış. Günler haftaları, haftalar ayları, aylar yılları kovalıyor. Hele İstanbul gibi dinamik bir şehirde zaman çok daha hızlı geçiyor. Bizler de, zaman su gibi akıp giderken oturup dua ederek afeti bekleyemeyiz” dedi.

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İBB Başkanı İmamoğlu da “Depremin ekonomik kaybı milli güvenlik sorunu olacak derece kayıp yaratma riski taşıyor” diye konuştu.

9 TEHLİKE

İRAP İl Müdürü Gökhan Yılmaz da İstanbul’da afete dönüşebilecek 9 tehlikeyi şöyle sıraladı: “Deprem, sel – taşkın, yangın, endüstriyel kazalar, ulaşım kazaları, kütle hareketleri (heyelan – toprak kayması), meteorolojik - iklimsel afetler, göç ve nüfus hareketleri, terör saldırıları, toplumsal olaylar ve çevre kirliliği.”