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İstanbul'un 7 ilçesinde 10 saatlik su kesintisi

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#İstanbul#Su Kesintisi#İSKİ
İstanbulun 7 ilçesinde 10 saatlik su kesintisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 12:35

İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu, Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta oturan bazı mahalle sakinleri tarafından sabah saatlerinden bu yana cevap arıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ın bazı mahalleleri ile Zeytinburnu'nun tamamına saat 20.00'ye kadar su verilemeyecek. İşte, İstanbul'da su kesintisine dair detaylı bilgiler

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İSKİ'nin açıklamasına göre, Üsküdar'daki Küçük Çamlıca-Salacak isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle çalışma yapılacak.

Çalışmalar nedeniyle bugün saat 10.00'da başlayan su kesintisinin 20.00'ye kadar süreceği ilçeler ve mahalleler şöyle:

"Kadıköy ilçesinde Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Fikirtepe, Zühtüpaşa, Osmanağa, Caferağa ve Rasimpaşa Mahalleleri.

Üsküdar ilçesinde Ünalan, Acıbadem, Barbaros, Zeynep Kamil, Valide-i Atik, Ahmediye, Salacak, Aziz Mahmut Hüdayi, Mimar Sinan, Sultantepe, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Küplüce, Kuleli, Kandilli, Küçüksu, Selimiye ve Selami Ali Mahalleleri.

Beykoz ilçesinde Yenimahalle ve Göksu Mahalleleri.

Fatih ilçesinde Alemdar, Hocapaşa, Hobyar, Mercan, Sururi, Taya Hatun, Molla Fenari, Beyazıt, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Molla Hüsrev, Kalenderhane, Kemalpaşa, Balabanağa, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali ve Yavuz Sultan Selim, Balat, Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçükayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Mevlanakapı, Şehremini, Seyyid Ömer ve Molla Gürani Mahalleleri ile Ayvansaray ve Topkapı'nın alt kotları.

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Beyoğlu ilçesinde Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni Mahalleleri ve Gümüşsuyu'nun alt kotları.

Beşiktaş ilçesinde Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye ve Ortaköy Mahalleleri.

Zeytinburnu ilçesinin tamamı."

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#İstanbul#Su Kesintisi#İSKİ

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