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İstanbul'un 6 ilçesinde 24 saatlik su kesintisi

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#İSKİ#Su Kesintisi#İstanbul
İstanbulun 6 ilçesinde 24 saatlik su kesintisi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 13:23

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki 6 ilçeye 24 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu. 

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İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa Yakası’nın artan su ihtiyacını karşılamak ve mevcut hatta yaşanan arıza kaynaklı uzun süreli kesintilerin önüne geçebilmek amacıyla 2 bin 500 mm çapında ve 33,6 kilometre uzunluğunda inşa edilen Terkos-İkitelli İsale Hattı imalatı tamamlanmıştır. Yaklaşık 3,3 milyar TL maliyetli yatırımın hizmete alınmasıyla bölgenin yüzde 30’unun içme suyu ihtiyacını karşılayan İkitelli İçme Suyu Arıtma Tesisleri tam kapasite ile çalışmaya başlayacaktır. Yeni hattın İstanbul’un içme suyu sistemine entegrasyonu için gerçekleştirilecek çalışmalar sebebiyle, 19 Haziran 2023 Pazartesi günü 06:00 ila 20 Haziran 2023 Salı 06:00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." denildi.

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SU ALAMAYACAK BÖLGELER

-Esenyurt: Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, Mehmet Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent mahalleleri.

-Başakşehir: Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp mahalleleri.

-Arnavutköy: Yassıören, Yeşil Bayır, Ömerli, Deliklikaya, Dursunköy, Hadımköy, Anadolu, Arnavutköy Merkez, Atatürk, Baklalı, Bolluca, Boyalık, Durusu, Fatih, Hacımaşlı, Haraçcı, Hicret, Karaburun, Mavigöl, Mehmet Akif, Mareşal Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal, Nene Hatun, Sazlı Bosna, Taşoluk, Tayakadın, Terkos, Yavuz Selim, Yunus Emre, Yeniköy, Çilingir, İmrahor ve İslambey mahalleleri.

-Çatalca: Nakkaş, Kızılcaali ve Bahşayiş mahalleleri.

-Avcılar: Tahtakale ve Yeşilkent mahalleleri.

-Büyükçekmece: Karaağaç Mahallesi.

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#İSKİ#Su Kesintisi#İstanbul

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