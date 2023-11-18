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İstanbul'un 5 ilçesi için skuter kararı

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#Skuter#Hız Sınırı#İstanbul
İstanbulun 5 ilçesi için skuter kararı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 13:52

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu 5 ilçede, 20 kilometre olan e-skuter hız sınırı 12.5 kilometre olarak aşağı çekildi. Uygulama 17 Kasım 2023 tarihi itibariyle hayata geçti.

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 UKOME'nin 31 Ağustos tarihindeki toplantısında 'Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih' İlçelerinin yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerinde, 20 km/saat olan e-skuter hız sınırının 12.5 km/saat olarak düzenlenmesi teklifi' getirilmişti. Söz konusu teklif UKOME tarafından kabul edildi ve gerekli imza süreçleri tamamlandı.

Artık skuter sürücüleri Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih'te yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerinde en fazla saatte 12.5 kilometre hız yapabilecek

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#Skuter#Hız Sınırı#İstanbul

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