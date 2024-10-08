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İstanbul’un 2024 bilançosu: 11 bin 542 silah ele geçirildi

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#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Tabanca#Mermi
İstanbul’un 2024 bilançosu: 11 bin 542 silah ele geçirildi
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 07:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan suç örgütlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

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Operasyonlarda, şüphelilerin silah üretimi yaptığı ve bu silahları saklamak için “zula” olarak kullandıkları adresler tespit edildi. Baskınlarda 196 adet 9 mm çapında tabanca ve bunlara ait 196 şarjör, 3 bin 61 mermi, bin 568 tabanca gövdesi, 446 irca yayı ve mili, 325 iç kızak, 250 tabanca sürgüsü, 179 tabanca namlusu, çok sayıda silah parçası, taşlama makinesi ve matkap ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılı içinde ruhsatsız silah bulundurma, imalat, sevkiyat ve ticaretine yönelik yürüttüğü operasyonlar kapsamında 9 bin 911 kişiye adli işlem yaptı. Bu süreçte 11 bin 99 tabanca, 443 uzun namlulu ve otomatik silah, 52 bin 569 mermi ve 17 bin 780 silah parçası ele geçirildi.

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#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Tabanca#Mermi

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