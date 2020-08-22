İstanbul'u sel aldı

Özellikle Avrupa yakasında etkili olan sağanak yağış, caddeleri, sokakları göle çevirdi. Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi’nde göle dönen yolda sürücüler zor anlar yaşarken, biriken su kaldırım boyunu aştı. Bir anda bastıran sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kapalı bir alana sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Şişli Fulya Mahallesi’nde ise sokak aralarında su birikintileri oluştu. Özellikle lağım giderlerinde dalgalanmalar meydana geldi. Beşiktaş’ta bir restoranın bodrum katını su bastı. Restoran çalışanları kendi imkanları ile suyu tahliye etmeye çalıştı. Kanalizasyon kapağının bulunduğu alanda çökme meydana geldi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Mecidiyeköy, Okmeydanı ve Üsküdar’da da bazı yollar göle döndü. Sürücüler su birikintisinde ilerlemekte zorlanırken, bazı araçlar yolda kaldı. Okmeydanı Kavşağı’nda yolda kalan araçlar, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarının ardından bir itfaiyeci, fırça sapıyla tıkanan mazgalları açmaya çalıştı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmurun ardından ise çıkan gökkuşağı İstanbul’un güzelliğine ayrı bir güzellik kattı.