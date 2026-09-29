İstanbul'u sağanak vurdu: Bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde 27 Eylül Pazar günü akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış aralıklarla devam ediyor.

Sultanbeyli ve Pendik'te bazı sokak ve caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, sürücüler araçlarıyla kontrollü ilerledi.

Kadıköy'de bir binanın bahçesindeki ağaç kökünden sökülerek park halindeki bir aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Pendik'te yağış nedeniyle bir binanın kapalı otoparkını su bastı. Suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı.

BİR ÖĞRENCİNİN YOLDA OLUŞAN AKINTIDA YAŞADIĞI ZOR ANLAR KAMERADA

Sultanbeyli'de, yolda oluşan akıntı nedeniyle yürüyemeyen öğrenciye bir sürücünün elinden tutarak yardım ettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

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Hamidiye Mahallesi'nde, yağışın da etkisiyle bir caddede oluşan su birikintisi ve akıntı nedeniyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Yoldan karşıya geçmeye çalışan bir öğrencinin düşmesi ve akıntı nedeniyle yaşadığı zorluk cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntüye göre, yoldaki şiddetli akıntı nedeniyle dengesini kaybedip suya düşen öğrenci güçlükle ayağa kalktı.

Öğrenciye, aracıyla ilerleyen bir sürücü yardım etti. Aracın içindeki sürücü, öğrencinin elinden tutarak yolun kenarına kadar ona eşlik etti.

KARTAL'DA YAĞIŞ NEDENİYLE İKİ KATLI EVİ SU BASTI

Kartal'da yolda biriken yağmur suyunun taşması sonucu iki katlı evi su bastı. Hürriyet Mahallesi'nde yağışın etkisiyle bir caddede su birikintisi oluştu. Taşan su, caddenin alt kısmında kalan 2 katlı eve girdi.

Dün, evin alt katında biriken suyu tahliye çalışması yapıldı. Yağışın devam etmesi üzerine evdeki su üst kata da ulaştı. Su baskını nedeniyle evde hasar oluştu. Ekipler, evdeki ve caddedeki suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Evde yaşayan Tuğba Kaya, gazetecilere, sorunun çözülmesi için yardım beklediklerini belirterek, "Gece yatarken denk gelseydi ne olacaktı? Bunun vebalini kim verecekti? Bugün su tahliyesi yaptım ama yeteri kadar olmadı." dedi.

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Mustafa İnce ise dün sabaha karşı evi su basması üzerine belediye ekiplerine haber verdiklerini belirterek, "Yetkililer, polis ve itfaiye geldi. Bugün üst katı da su bastı. Kepçe şu an kazıyor ama soruna çözüm bulunmuyor." ifadelerini kullandı.