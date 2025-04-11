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İstanbul’u lodos vurdu: Beyoğlu’nda bina çöktü, çatılar uçtu

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#İstanbul#Lodos#Kağıthane
İstanbul’u lodos vurdu: Beyoğlu’nda bina çöktü, çatılar uçtu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 04:44

İstanbul’da gün boyunca etkili olan lodos akşam saatlerinde sağanak yağmurun da yer yer şiddetini artırması ile hayatı olumsuz etkiledi. Beyoğlu’nda riskli yapı gerekçesiyle mühürlenen ahşap bina kısmen çökerken, Kağıthane’de rüzgarın etkisiyle uçan çatı araçlara zarar verdi. Küçükçekmece’de ise inşaat güçlendirmesi olan binanın sıvası yağmur ve rüzgarın da etkisiyle uçtu. Sancaktepe'de çatı uçması elektrik kesintisine neden oldu.

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İstanbul’da etkili olan lodos rüzgarları yaşamı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde yağmurun da etkisini artırması ile İstanbul’un çeşitli ilçelerinde çatı uçmaları ve bina çökmeleri meydana geldi. Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Ertuğrul Sokak’ta inşaat güçlendirmesi olan binanın sıvası yağmur ve rüzgarın da etkisiyle binadan koparak çevredeki diğer binalara savruldu. Kopan parçalar evlerin çatı ve balkonlarına düşerken o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

KAĞITHANE’DE ÇATI ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kağıthane Nurtepe Mahallesi Eğriçınar Sokak’ta ise rüzgar etkisiyle uçan çatı parçaları park halindeki araçların üstüne düştü. 3 araç hasar alırken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. 2 araç olay yerinden çekilirken hasar alan bir kamyonet olay yerinde kaldı.

BEYOĞLU’NDA METRUK BİNA ÇÖKTÜ

Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi Şeritçi Sokak’ta ise riskli yapı olması gerekçesi ile mühürlenen ahşap bina yine lodos ve yağmurun etkisiyle kısmen çöktü. İkinci katı çöken ve kısmen eğilen metruk bina çevredeki diğer binalara zarar vermezken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.

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İstanbul’u lodos vurdu: Beyoğlu’nda bina çöktü, çatılar uçtu

SANCAKTEPE'DE ÇATI UÇMASI ELEKTRİK KESİNTİSİNE NEDEN OLDU

Sancaktepe'de de fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı aydınlatma direğine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sokakta elektriği keserek önlem aldı. Ekiplerinin çalışmaları sonucu çatı kaldırıldı.

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#İstanbul#Lodos#Kağıthane

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