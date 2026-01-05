×
İstanbul’u lodos uçurdu

Güncelleme Tarihi:

#Istanbul#Lodos#Fırtına
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2026 07:00

Yurdun birçok ilinde kar yağışı ve dondurucu soğuk etkisini sürdürürken, Marmara Bölgesi’nde ve Ege’nin kuzeyinde şiddetli lodos etkili oldu.

İstanbul’da cuma akşamı başlayan lodos, kent genelinde etkisini dün de sürdürdü. Marmara Denizi’nde kuvvetli rüzgârın etkisiyle oluşan dev dalgalar mendirekleri aşarak sahile ulaşırken, bazı ağaçların dalları kırıldı. Bursa’da ise lodos nedeniyle tabelalar ve ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. İstanbul’da lodos etkili oldu. Lodos nedeniyle Şehir Hatları seferleri yapılamadı. Kuvvetli rüzgârla birlikte sahil hattında dalga boyu yükseldi. Özellikle Üsküdar ve Avcılar’da dev dalgalar oluştu.

Bazı tekneler rüzgâra dayanamayıp battı. Şiddetli lodos, tonlarca ağırlığındaki dev gemileri bile savurdu. Marmara Denizi’nde, makine arızası nedeniyle Büyükada’ya sürüklenen BITIHI 2 isimli LPG gemisi, Kıyı Emniyeti’ne bağlı Kurtarma 9 römorkörünün müdahalesiyle karaya oturmadan demirletildi. Bozcaada açıklarında da Umman bayraklı 249 metre uzunluğundaki Qendil isimli boş ham petrol tankeri rüzgârın etkisiyle karaya oturdu.

Lodosta keyifli anlar yaşayanlar da oldu. Hafta sonu tatilinde sahillere akın edenler, yükselen dalgaların önünde fotoğraf çektirdi.

