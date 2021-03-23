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Elif YAVUZ - Serdar ALTINTEPE - Taylan ERGÜN / İSTANBUL,(DHA) -
Haber Giriş: 23.03.2021 - 13:46 | Son Güncelleme:

İstanbul'u leylekler bastı! TEM kenarı, Arnavutköy, Davutpaşa...

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İstanbul'u baharın müjdesi leylekler bastı. Leyleklerin İstanbul'un birçok noktasında toplu halde olduğu görüldü.

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  • İstanbulu leylekler bastı... TEM kenarı, Arnavutköy, Davutpaşa
  • İstanbulu leylekler bastı... TEM kenarı, Arnavutköy, Davutpaşa
  • İstanbulu leylekler bastı... TEM kenarı, Arnavutköy, Davutpaşa
  • İstanbulu leylekler bastı... TEM kenarı, Arnavutköy, Davutpaşa
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Güneyden kışı geçiren leyleklerin, Avrupa ve Asya'nın kuzey ülkelerine dönüş yolculuğu başladı. Leyleklerin göç güzergahında bulunan İstanbul'un semalarında binlerce leylek belirdi.

İstanbulu leylekler bastı TEM kenarı, Arnavutköy, Davutpaşa...

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü ve Arnavutköy Bolluca'da yüzlerce leylek çimenlik alanlara kondu.

İstanbulu leylekler bastı TEM kenarı, Arnavutköy, Davutpaşa...

Çok sayıda leylek de Sultangazi mevkii TEM Otoyolu kenarında mola verdi. TEM Otoyolu kenarınki yeşil alana inen leylekler, bir süre dinlendikten sonra öğle saatlerinde yeniden yola çıktı. Leylek sürüsünün mola verdiği yerden yeniden göç etmeye başladığı anlar havadan görüntülendi. Her yıl 1 milyona yakın leyleğin göç güzergahı üzerinde yer alan İstanbul'un çeşitli noktalarında leylek sürülerine rastlamak mümkün. Havada süzülen ve dinlenmek için konan yüzlerce leylek beyaz ve siyah kanatlarıyla görsel şölen oluşturuyor.

İstanbulu leylekler bastı TEM kenarı, Arnavutköy, Davutpaşa...

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