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İstanbul'u kara bulutlar kapladı! Gündüz geceye döndü

#İstanbul#Yağmur#Bulut
İstanbulu kara bulutlar kapladı Gündüz geceye döndü

Meteoroloji, bugün Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Mersin çevreleri ile Doğu Karadeniz'in batı, Doğu Anadolu'nun güneydoğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yağış beklendiğini duyurup uyarmıştı. İstanbul'da gün içinde zaman zaman yağmur etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ile birlikte şehri kara bulutlar kapladı.

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İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren devam eden yağmur öğleden sonra yer yer etkisini yitirdi. Havadan çekilen görüntülerde şehrin Avrupa yakasında yağış devam ederken Anadolu yakasında ise yağışın bölge bölge devam ettiği görüldü. Şehri etkisi altına alan kara bulutlar, gündüzü geceye çevirdi.

İstanbulu kara bulutlar kapladı Gündüz geceye döndü

BOĞAZ ÇAMURA BULANDI

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Küçüksu Deresi’nden gelen çamurlu suyun İstanbul Boğazı ile buluşmasıyla mavi suyun rengi kahverengiye dönüştürdü. Çamura bulanan boğaz havadan görüntülendi.

İstanbulu kara bulutlar kapladı Gündüz geceye döndü

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METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verilmişti:
"Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Mersin çevreleri ile Doğu Karadeniz'in batı, Doğu Anadolu'nun güneydoğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği; yağışların akşam saatlerine kadar genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerde karla karışık yağmur ve zamanla kar şeklinde görüleceği; Batı Karadeniz Bölümü ile Ordu il geneli ve Antalya'nın doğu, Tokat'ın batı, Amasya'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.

Mega kenti etkisini altına alan kara bulutlar böyle görüntülendi
daha fazla video içinMega kenti etkisini altına alan kara bulutlar böyle görüntülendi

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Batı Karadeniz'de (Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu'nun kuzeyi) bu sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur(21-50 kg/m2), iç ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar (10-25cm) yağışına dönüşeceği ve sebep olabileceği kıyı kesimlerde sel, su baskını, iç kesimlerde tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayı ile beraber ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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PROF. DR. ORHAN ŞEN: İSTANBUL'DA YAĞMUR ŞİDDETLİ OLACAK, SU BASKINLARINA DİKKAT

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de "Bugün Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Mersin, Doğu Anadolu'nun güneydoğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yağışlı yağışlar akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerde karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı. Bugün İstanbul'da sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerinden yağmur başlayacak, akşam sona erecek. Yağmur şiddetli su baskınlarına dikkat. Batı Karadeniz'de yağmur gündüz şiddetli, su baskınları olabilir. Akşam iç kesimler ve Bolu dolaylarında kar ulaşımı etkileyebilir" mesajını paylaştı.

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#İstanbul#Yağmur#Bulut

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