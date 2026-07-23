İstanbul’u fırtına vurdu

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Fatih Sarayburnu’ndaki bir kafede şiddetli rüzgârın devirdiği büyük şemsiyelerin altında kalan bazı müşteriler yaralandı. Üsküdar sahilinde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi, vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Rüzgârın etkisiyle sahilde kurulu çadırdan kopan parça, bir kişinin üzerine düştü.

Ümraniye ile Bahçelievler Kocasinan Mahallesi’nde binanın çatısından kopan parçalar çevreye savruldu. Küçüksu Caddesi’nde yola devrilen ağaç trafiği aksattı. Beyoğlu Örnektepe Etibank Caddesi’nde rüzgârın etkisiyle bir binanın çatısı yola uçtu, 1 kişi yaralandı. Gaziosmanpaşa Yenimahalle’de otomobilin üzerine devrilen ağaç hasara yol açtı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Bakırköy Florya Caddesi’nde şiddetli rüzgârın etkisiyle devrilen bir ağaç yolu çift yönlü ulaşıma kapattı. Sultangazi Esentepe Mahallesi 2904. Sokak’ta fırtına nedeniyle kopan ağaç dallarının elektrik tellerinin üzerine düşmesi nedeniyle kesinti yaşandı. Zeytinburnu Sahili’nde ise piknik yapanlar fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi’nde 3 katlı binanın çatısı çöktü. Beykoz Küçüksu Mahallesi'nde fırtına nedeniyle ağaç, park halindeki cipin üzerine devrildi. Kent genelinde itfaiye, polis ve belediye ekipleri, fırtına nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına ve sağanak Edirne ve Tekirkağ'da da etkili oldu.