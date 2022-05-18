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İstanbul'u fırtına vurdu! Rüzgara dayanamayan ağaç aracın üstüne devrildi

#İstanbul#Fırtına#Ağaç

Üsküdar’da yol kenarında bulunan ağaç, şiddetli rüzgarın etkisiyle seyir halinde olan araçların üzerine devrildi.

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Olay, saat 18.00 sıralarında Koşuyolu Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç yolda seyir halinde olan araçların üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluşurken yol kısa süreliğine kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Devrilen ağacı itfaiye ekipleri ağaç motoruyla keserek araçların üzerinden kaldırdı. Ağacın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

İstanbulu fırtına vurdu Rüzgara dayanamayan ağaç aracın üstüne devrildi

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KARTAL'DA AĞAÇ DEVRİLDİ

Kartal Yalı Mahallesi Sinan Sokak'ta bir binanın bahçesindeki ağaç da şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Otoparktaki aracın üzerine devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Araç zarar görmedi.

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İstanbulu fırtına vurdu Rüzgara dayanamayan ağaç aracın üstüne devrildi

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#İstanbul#Fırtına#Ağaç

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