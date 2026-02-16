İstanbul'u fırtına vurdu! Binaların çatısı uçtu, denizde dev dalgalar oluştu

Haberin Devamı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından fırtına akşam saatlerinde kent genelinde etkisini arttırdı. Fırtına nedeniyle Esenyurt, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de bazı binaların çatıları ve dış cepheleri uçtu, yoldaki aydınlatma direkleri ise devrildi. Arnavutköy'de ise inşaat halindeki binada bulunan tuğlalar sokağa döküldü. Düşen tuğlalar nedeniyle park halindeki araçlarda hasar oluştu. Ayrıca bir binanın önünde bulunan ahşap dolap, rüzgarın etkisiyle savrularak park halindeki hafif ticari araca çarptı.

FIRTINA İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DA ETKİLİ OLDU

Akşam saatlerinde etkisini arttıran fırtına, İstanbul Havalimanı'nda da etkili oldu. Yolcuların rüzgar nedeniyle uçan reklam panolarına tutunduğu anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

SİLİVRİ'DE DALGALAR MENDİREKLERİ AŞTI

Fırtına Marmara Denizi'nde de etkili oldu. Silivri'de lodos nedeniyle denizde oluşan dalgaların boyu mendirekleri aştı. Sahile yürüyüşe gelenler cep telefonu kameralarıyla dalgaların oluşturduğu görüntüleri kaydederken, bazıları ise şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

ARNAVUTKÖY'DE BİR İNŞAATTAN TUĞLALAR DÜŞTÜ

Yine akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir inşaattan tuğla parçaları sokağa düştü. O esnada çevrede kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti. Arnavutköy'de bir eczanenin tabelasının şiddetli fırtına nedeniyle yerinden sökülerek sallandığı anlar da cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE BİR EVİN DIŞ KAPLAMASI SÖKÜLDÜ

Fırtınada Beylikdüzü Barış Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın dış cephe kaplaması yerinden söküldü. Binadan kopan kaplama sokağa düşerken, o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Ayrıca Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın uçan çatısı park halindeki araçların üzerine düştü.

SARIYER'DE KURTARILAN GEMİ BU KEZ İSTANBUL BOĞAZI’NDA FIRTINADA SAVRULDU

Kastamonu Cide açıklarında 22 Ocak'ta vurulan Raozuk isimli kargo gemisi Şubat ayında Sarıyer Kısırkaya açıklarında karaya oturmuş, kaptanı rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı. Günler sonra da kurtarılan 100 metrelik Komor Adaları bayraklı kargo gemisi Razouk, Sarıyer Büyükdere açıklarına demirlemişti.

Gemi bu sefer fırtınada demir tarayarak savrulmaya başladı. Yardım çağrısında bulunan kargo gemisi Kıyı Emniyeti Ekipleri'ne bağlı 'Kurtarma 6', 'Nazım ve Kıyı Emniyeti 9' gemileri tarafından kontrol altında tutulmaya ve demir atmasına yardımcı olunmaya çalışılıyor. Geminin demir atamaması durumunda ekiplerce başka bir bölgeye götürüleceği öğrenildi.

İZMİR'DE AĞAÇ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

İzmir'in Foça ilçesinde de akşam saatlerinde güneyli yönlerden (lodos) fırtınaya dönüşen rüzgar ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Atatürk Mahallesi Değirmenlik Caddesi İtfaiye Önü mevkisinde kırılan bir okaliptüs ağacı, yol kenarında park halinde bulunan aracın üzerine düştü. Polis, İtfaiye ve Zabıta ekipleri hem kurtarma çalışması hem de çevre emniyetini almak üzere bölgeye geldi. İçinde kimsenin bulunmadığı araçta maddi hasar oluştu.

İsmetpaşa Mahallesi Mersinaki Caddesi üzeri 1. Mersinaki bölgesinde de birkaç noktada okaliptüs ağaçları kırılarak yola savruldu. Burada devrilen bir ağaç yolu kapattı. Trafikte de aksamalar meydana geldi.

MANİSA’DA ŞİDDETLİ RÜZGAR MİNARENİN KÜLAHINI UÇURDU

MANİSA’nın Salihli ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle ilçe genelinde 100’den fazla ağaç devrildi; birçok araç hasar gördü. Cumhuriyet Mahallesi’nde ise bir caminin minaresine ait külah, cami bahçesine uçtu.

Salihli’de akşam saatlerinde hızını artıran şiddetli rüzgâr yaşamı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Camii’nin minaresinin külahı, metrelerce yükseklikten uçtu. Cami bahçesine düşen külah nedeniyle ölen ve yaralanan olmazken, mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Öte yandan kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçenin birçok mahallesinde 100’den fazla ağacın devrildi, bazı everin çatıları uçtu. Ağaçların altında kalan çok sayıda araç hasar gördü. Fevzipaşa Caddesi’nde bulunan çam ağaçlarının demir yolu hattı üzerine düşmesi nedeniyle hat üzerinde seferler bir süre durduruldu. Fırtınanın etkisiyle bazı ev ve iş yerlerine ait duvarlardaki sıvalar da yıkılırken, Salihli Belediyesi ekiplerinin yanı sıra polis ve itfaiye ekipleri de ilçe genelinde yapılan ihbarlar nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor.

