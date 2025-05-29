İstanbul'u dolu vurdu! Bir anda bastırdı, yollar göle döndü... Araçlar ilerlemekte güçlük çekti | AKOM'dan uyarı geldi

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Kentin bazı bölgelerinde aniden bastıran kısa süreli sağanak etkili olurken, İkitelli Organize Sanayi Mahallesi'nde Masko Sanayi Sitesi Yolu Caddesi'nde su birikintisi oluştu. Sağanak yağış nedeniyle Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde ise yollar göle döndü. Sancaktepe'de ise etkili olan dolu yağışı yerini sağanak yağışa bıraktı.

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe'de etkisini sürdürüyor. Sağanak yağış nedeniyle Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde yollar göle döndü. Sancaktepe'de ise dolu yağışı yerini bir süre sonra sağanak yağışa bıraktı.

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ÜMRANİYE'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe'de yağışa hazırlıksız yakalanlar zor anlar yaşarken, Sancaktepe'de sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Ümraniye'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Alemdağ Caddesi'nde ilerleyen araçlar yağmur suyuyla dolan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Gözden Kaçmasın Meteoroloji'den Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı Haberi görüntüle

GÖKYÜZÜNÜ KARA BULUTLAR KAPLADI

Başakşehir'de aniden bastıran sağanak nedeniyle yolda oluşan su birikintisi, sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler su birikintisinden geçerken zor anlar yaşadı.

Araçların suyla kaplı yolda ilerlemekte zorlandı. İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar kapladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bir uyarı yayınladı. Yapılan açıklamada; "istanbul'da hafta boyunca havada parçalı, zaman zaman çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken aralıklarla bölgesel yağmur geçişlerinin ayaşanacağı tahmin ediliyor. Gün içerisnde 22-25 derece aralağında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıklar özelilkle gece ve sabah erken saatlerinde14 derecelerin altına gerileyerek üşütüyor" ifadelerine yer verildi.

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ÖNCE ISLATACAK SONRA YAKACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yarın ve hafta sonu etkili olması beklenen serin ve yağışlı sistemin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında tüm yurtta görüleceğini söyledi. Yağışların genel olarak gök gürültülü sağanak şeklinde ve çoğunlukla öğle saatlerinden sonra gerçekleşeceğini belirten Çelik, "Yağış, Göller Yöresi, İç Anadolu Bölgesi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın ve hafta sonu yer yer kuvvetli olacak." dedi. Çelik, pazartesi iç ve doğu bölgelerde yağış görüleceğini, salı ve çarşamba ise sistemin sadece doğu bölgelere yağış bıraktıktan sonra yurdu terk edeceğini bildirdi.

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Ankara'da, yarın ve hafta sonu gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade eden Çelik, "Özellikle yarın ve cumartesi Ankara genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak." dedi. Çelik, Ankara'da en yüksek hava sıcaklıklarının 19 ila 20 derece olduğunu, gelecek hafta ortasına doğru sıcaklığın 25 derecenin üzerine çıkacağını aktardı. Cengiz Çelik, İstanbul'da havanın çoğunlukla parçalı çok bulutlu olacağını, cumartesi ve pazar ise kısa süreli yağış geçişleri beklendiğini söyledi. İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 22 ila 23 derece olduğunu dile getiren Çelik, sıcaklığın gelecek hafta itibarıyla kademeli artacağını ifade etti. Çelik, İzmir'de ise havanın çoğunlukla parçalı bulutlu olduğunu, cumartesi kısa süreli gök gürültülü sağanak beklendiğini, en yüksek sıcaklığın 28 ila 30 derece civarında seyredeceğini ifade etti