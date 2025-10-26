İstanbul’u da sağanak vurdu

Haberin Devamı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarısının ardından İstanbul’da önceki gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı yollarda çökme meydana geldi, sürücüler araçlarıyla mahsur kaldı.

Beyoğlu’nda sağanak nedeniyle Taksim’de cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

YOL ÇÖKTÜ, TAKSİ TAKLA ATTI

Fatih Vatan Caddesi’nde, dün 05.30 sıralarında, sağanak sonrası yol çöktü. Orta şeritte yaklaşık 3 metre derinliğinde, 6 metrekare genişliğinde göçük oluştu. Seyir halinde olan 34 TKH 16 plakalı taksinin şoförü A.Y. (62) açılan çukura düşmemek için manevra yaptı. Araç kontrolden çıkarak takla atıp ters döndü. Sürücü A.Y., ekiplerce ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bayrampaşa’da yağışın ardından rögarlar tıkanınca, su birikintisi oluştu. Suda mahsur kalan 2 araç itfaiye tarafından kurtarıldı.

Bakırköy Yeşilköy Florya Altgeçidi sağanakta yağmur suları ile doldu.

Şişli Kadırgalar Caddesi’nde rögar kapağı yerinden çıkarak yolda çökmeye neden oldu. Nişantaşı Vali Konağı Caddesi’nde de yolda çökme meydana geldi. Beşiktaş Ayazmaderesi Caddesi’nde ise bir inşaatın yanındaki yaya merdivenlerinin bulunduğu yerde toprak kayması oldu. Merdivenlerin bir kısmı çökerek kullanılamaz hale geldi.

Sarıyer Kemerburgaz Caddesi sağanak sonrası göle döndü.

Küçükçekmece Basın Ekspres Caddesi üzerindeki bir fabrikada istinat duvarı yağmur suları ile doldu. Bir süre sonra duvar park halindeki 3 kamyonetin üzerine yıkıldı.

Fatih Kocamustafapaşa’da su baskınları yaşandı. İddiaya göre, rögarların taşmasıyla binaların zemin katında bulunan evleri su bastı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin farklı bölgelerinde metrekareye 15 ila 60 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

- BAŞAKŞEHİR’de yan yolda biriken su nedeniyle araçlar geçmekte zorlandı. Yolda kalan bir motosikletliyi ise kamyonet şoförü aracın dorsesine alarak geçmesini sağladı.

Avcılar Cihangir Mahallesi Güneri Sokak’ta ve Denizköşkler Mahallesi Ersoy Sokak’taki iki binada daireyi su batı. Evlerdeki bazı eşyalar su içerisinde kaldı.

Maltepe Feyzullah Mahallesi Köroğlu Beyi Sokak’ta önceki gün 02.45 sıralarında, yağışın ardından 6 katlı apartmanın istinat duvarı çöktü. Duvarla birlikte kaldırım da park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi.