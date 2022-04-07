İstanbul'u da etkiledi! Bitlis, Şırnak ve Hakkari'de çamur yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarından sonra Suriye’den kaynaklı kuvvetli rüzgarın etkisiyle kalkan toz bulutları Yüksekova’da etkisini gösterdi. Dün gece başlayan yoğun yağışlar ve rüzgarın etkisiyle ilçe tamamen toz bulutunun altında kaldı. Sabah işe gitmeyen isteyen vatandaşlar araçlarının çamurlu tuzunun altında kalmasına şaşırdılar. Araçlarını çamurlu şekilde gören vatandaşlar hemen oto yıkamacılara akın ederken, bazı esnaflar işlerinin çamurlu iş yerlerinin camlarını yıkadılar.
Sabah işe geldiği sırada bütün araçların çamura büründüğünü söyleyen esnaf Hakan Düzen, ’’Şu an dükkânımızın camlarını yıkıyoruz çünkü tüm camlar toz bulutu içinde. Sabah araçlarımızı toz bulutları içindeki halini gördüğümüzde şok olduk.
İnşallah kısa süre biter çünkü rüzgarın etkisiyle bu tarafa gelmiş’’ dedi.
Oto yıkamacı Serhat Çiftçi, ’’Dün gece başlayan tozlu bulutu ve yağan yağışlarla beraber çamur şeklinde yağmasıyla araçlar kaplanmış şekilde. Şu an vatandaşlar araçları getiriyor biz de yıkıyoruz’’ ifadelerini kullandı.
AFRİKA ÇÖL TOZLARI İSTANBUL SEMALARINDA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul'da son günlerde görülen çöl tozları İstanbul semalarında görüldü. Gökdelenleri kaplayan çöl tozları havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde, tozların havayı kapladığı görülüyor.
İlçeye bağlı Taşarası, Günyüzü, Başaran, Ayvalık, Bolağaç ve Mutluca köylerinde etkili olan toz ilk baharda çiçek açan ağaçları da vurdu. Yağmur bekleyen bölge halkı toprak ve toz içinde kalan araçlarını yıkama derdine düştü. Toz bulutu etkisini sürdürüyor.