İstanbul'u da etkiledi! Bitlis, Şırnak ve Hakkari'de çamur yağdı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarından sonra Suriye’den kaynaklı kuvvetli rüzgarın etkisiyle kalkan toz bulutları Yüksekova’da etkisini gösterdi. Dün gece başlayan yoğun yağışlar ve rüzgarın etkisiyle ilçe tamamen toz bulutunun altında kaldı. Sabah işe gitmeyen isteyen vatandaşlar araçlarının çamurlu tuzunun altında kalmasına şaşırdılar. Araçlarını çamurlu şekilde gören vatandaşlar hemen oto yıkamacılara akın ederken, bazı esnaflar işlerinin çamurlu iş yerlerinin camlarını yıkadılar.



Sabah işe geldiği sırada bütün araçların çamura büründüğünü söyleyen esnaf Hakan Düzen, ’’Şu an dükkânımızın camlarını yıkıyoruz çünkü tüm camlar toz bulutu içinde. Sabah araçlarımızı toz bulutları içindeki halini gördüğümüzde şok olduk.



İnşallah kısa süre biter çünkü rüzgarın etkisiyle bu tarafa gelmiş’’ dedi.

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Oto yıkamacı Serhat Çiftçi, ’’Dün gece başlayan tozlu bulutu ve yağan yağışlarla beraber çamur şeklinde yağmasıyla araçlar kaplanmış şekilde. Şu an vatandaşlar araçları getiriyor biz de yıkıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

AFRİKA ÇÖL TOZLARI İSTANBUL SEMALARINDA



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul'da son günlerde görülen çöl tozları İstanbul semalarında görüldü. Gökdelenleri kaplayan çöl tozları havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde, tozların havayı kapladığı görülüyor.

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Akşam saatlerinde başlayan yağmur 2 gün sürmesi beklenen Suriye kaynaklı toz taşımıyla birleşince Tatvanlı vatandaşlar sabaha çamurla uyandı. Araçların çamurla kaplandığı Tatvan’da sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlara Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yer yer çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı uyarılar yapıldı.Yetkililer, Bitlis ve çevresinde bugün ve yarın yağış beklediklerini bildirirken, havadaki toz ve rüzgar nedeniyle yağışların "çamur" şeklinde görülebileceğini ifade etti.Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşamdan beri etkili olan toz bulutları hayatı olumsuz etkiledi. Öğrenciler dışında kimsenin çıkamadığı köylerde vatandaşlar, evlerine hapis oldu.

İlçeye bağlı Taşarası, Günyüzü, Başaran, Ayvalık, Bolağaç ve Mutluca köylerinde etkili olan toz ilk baharda çiçek açan ağaçları da vurdu. Yağmur bekleyen bölge halkı toprak ve toz içinde kalan araçlarını yıkama derdine düştü. Toz bulutu etkisini sürdürüyor.

Öte yandan, Meteorolojinin yaptığı, toz bulutlarının Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı belirtilen açıklamada, “Diyarbakır, Şanlıurfa, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır, Kars ve Erzurum illerimizde de toz taşımının iki gün boyunca aralıklarla etkili, zaman zaman orta kuvvette olması bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır’’ ifadelerine yer verildi.