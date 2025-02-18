İstanbulluların dikkatine! Yine kar geliyor... Sıcaklıklar -5’e kadar düşecek

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada, uzmanların tahminlerine göre İstanbul ve çevresinin, hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine gireceği, hava sıcaklığının 0-3 derece arasında seyredeceği belirtildi.

26 ŞUBAT-5 MART NORMALE DÖNÜŞ

Hava sıcaklığının hızla düşmesiyle yarından itibaren yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, 20 Şubat Perşembe günü devam edeceği öngörülen kar yağışının 21-22 Şubat’ta kuvvetleneceği ifade edildi. Açıklamada, hava sıcaklığının 25 Şubat’a kadar mevsim normallerinin 4-8 derece altında seyredeceği ve 26 Şubat-5 Mart arasında normale dönmesinin beklendiği ifade edilerek, vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

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GEÇENKİNDEN DAHA ETKİLİ OLACAK

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Geçtiğimiz haftalarda gelen bir kar yağışı vardı ama İstanbul’un beklediği kar yağışı olmadı, zeminde çok tutmadı. Daha çok havada gözüktü. Sistem çok sert değildi o yağışta, zeminde çok tutmadığı için İstanbul ve çevresini çok mutlu etmedi. Ama bu gelen sistem, kuzeyden yavaş yavaş geliyor. Sıcaklıklar gün gün, kademe kademe düşüş gösterecek. Her gün 1-2 derece düşecek. Eksi 5 derecelere kadar düşecek, kar yağışı zeminde tutacak şeklinde gözüküyor. Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar, İstanbul’da aralıklı olarak kar yağışlarını göreceğiz. Zaman zaman kuvvetlenecek, zaman zaman zayıflayacak. Bunun yanında tabii ki sıcaklıkların, özellikle iç kesimlerdeki sıcaklıkların, denize yakın kesimlerde biraz sıcaklıklarda hafif yumuşama olabilir ama iç kesimlerde sıcaklıklar eksi 5, eksi 6 derecelere kadar düşecek. Bu da zeminde yağan karın tutulmasını sağlayacak. Çocuklar bol bol kayacak, kar topları bol bol oynanacak, kardan adam yapılacak. İstanbul uzun zamandır görmediği bir yağış görmüş olacak” ifadelerini kullandı.

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YAĞIŞLAR BARAJLARA YARAYACAK

AKOM’un açıklamasında, İstanbul’daki barajların doluluk oranının yüzde 61.42 seviyesine ulaşarak toplam 533 milyon metreküp su seviyesine çıktığı, deniz suyu sıcaklığının ise 9 derece olarak ölçüldüğü de kaydedildi. Kar yağışının yeraltı sularını besleyeceğine de dikkat çeken Adil Tek, “Baraj dolulukları yüzde 70’e doğru yaklaştırmış olacak. Bu kar yağışı, zeminin yağışa doyması açısından ve yeraltı sularının beslenmesi açısından önemli” şeklinde konuştu.