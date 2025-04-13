İstanbullulara müjde! Havalar ne zaman ısınacak? Bahar havası geliyor: Gün gün sıcaklık artacak | İşte Meteoroloji son hava durumu tahmini

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre yurdun iç ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmurla birlikte kış şartları etkili olsa da batıda güneş yüzünü gösteriyor.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

5 günlük hava durum tahmin haritasından görüldüğü üzere Çarşamba gününe kadar iç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yağışlar etkisini gösterecek. Perşembe günü ise tüm yurtta güneşli hava hakim olacak.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU: SICAKLIK 20 DERECEYE YAKLAŞACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre İstanbul'da ise sıcaklıklar bugünden itibaren yavaş yavaş artış gösterecek. Bugün 13 derece olan sıcaklık yarın 15, Salı 17, Çarşamba günü ise 19 derece ve güneşli olacak.

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4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, son tahmin raporunda 4 il için de sarı kodlu alarm verdi. Uyarı yapılan o iller sırasıyla Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük oldu.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu(Konya ve Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Giresun, Trabzon, Antalya'nın doğu ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevreleri ve Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Karabük ve Sinop illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizden başlamak üzere artması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Karabük ve Sinop illerinin 400 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere yönelik hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir.