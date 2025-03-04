İstanbullulara güzel haber! Meteoroloji uzmanı açıkladı: Bugünden itibaren etkili olacak

Haberin Devamı

Özdemir, yaptığı açıklamada, bölgeye giren alçak basınç ve cephe sisteminin etkisiyle kentte 2 gündür havanın soğuk ve yağışlı geçtiğini belirtti.

İstanbul'da bugünden itibaren hava sıcaklıklarının yükselmeye başlayacağını aktaran Özdemir, "Gece sıcaklıkları 4 derece civarında, gündüz sıcaklıkları ise 10 derece seviyelerinde olacak. Çarşamba gününden itibaren güneşin etkisini artırmasıyla sıcaklıklar hafta sonuna kadar kademeli olarak 15 dereceye kadar yükselecek. İstanbul'a bahar havası gelecek." dedi.

GECE İLE GÜNDÜZ ARASINDA SICAKLIK FARKI FAZLA OLACAK

Özdemir, hava sıcaklığının artmasına rağmen gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olacağını vurgulayarak, "Havanın açık olması nedeniyle radyasyonla ısı kaybı artacak. Bu da gece sıcaklıklarının düşük, gündüz sıcaklıklarının yüksek olmasına neden olacak. İstanbul'da özellikle açık havalarda sıcaklık farkı 10 dereceyi bulabilir. Vatandaşlarımızın ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olması gerekiyor." diye konuştu.

Haberin Devamı

"DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMALARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI"

Özdemir, İstanbul'da bugün ve yarın kuzey yönlü rüzgarların etkili olacağını belirterek, "Rüzgar hızının 30 ila 50 kilometre/saat seviyelerine ulaşması bekleniyor. Bu nedenle özellikle deniz ulaşımında aksamalara karşı dikkatli olunmalı." uyarısında bulundu.

İlerleyen günlerde Orta Avrupa üzerinden gelen yüksek basınç sisteminin etkili olacağını ve bu durumun rüzgarın zayıfladığı bölgelerde hava kirliliğini artırabileceğini aktaran Özdemir, "Eğer rüzgar İstanbul'da hafiflerse, özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde hava kirliliği belirgin hale gelebilir. Solunum rahatsızlığı olan bireyler tedbir almalı." ifadelerini kullandı.

Özdemir, mart ayının ikinci yarısında İstanbul'da sıcaklıkların tekrar düşebileceğini kaydetti.

Martın sonlarına doğru sıcaklık dalgalanmaları yaşanacağını aktaran Özdemir, şunları dile getirdi:

"Geçici soğuma dalgaları ve yağış geçişleri görülebilir. İlkbaharın ilk ayı olan mart ayında ılık hava ve soğuk havanın yanı sıra yağışlı hava etkili olurken Doğu Anadolu ve yüksek kesimlerde aralıklı da olsa kar yağışları ihtimali var. Günlerin uzaması ve güneşlenme miktarının artması ile sıcaklıklar mevsim normallerine ulaşacaktır. Yüksek basıncın etkili olduğu günlerde sis, pus ve don olaylarına, karın yoğun yağdığı bölgelerde çığ düşmesine dikkat edilmelidir."

Haberin Devamı

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla, Antalya'nın batı kesimleri, Rize, Artvin'in kıyı kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı, doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Haberin Devamı

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Bu bölgelerde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirildiğinden ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Haberin Devamı

TOZ TAŞINIMI: Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.