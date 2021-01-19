İstanbullular yüzde 4 sudan tasarruf etti

Dün, İstanbul’un çağdaş ve modern su yönetiminin yapılacağı ve İSKİ çatısı altında hizmet verecek olan İstanbul Su ve Kontrol Otomasyon Merkezi’ni (İSKOM) hizmete açan İmamoğlu, yağmur ve sonrasında kara rağmen İstanbul’un kurak bir mevsim geçirdiğine dikkat çekti. İmamoğlu, “Barajlarda ortalama yüzde 30’u biraz aşan bir doluluk var. Bu aslında yağmurun etkisi. Karın barajlara etkisini 10 gün sonra görebileceğiz” dedi.

TÜKETİMİN 4’TE 1’İ KLOZETLERDEN

Su tasarrufu konusunda İstanbullulara işbirliği davetini yineleyen İmamoğlu şunları söyledi: “Evlerde su tüketiminin yüzde 25’i klozetlerde kullanılan su. Dişlerinizi fırçalarken, elinizi sabunlarken musluğu akıtmaktan tutun... Yüksek su tüketimi olan abonelerimize, İSKİ kurumu olarak suyun akış hızını azaltan aparat hediye ediyoruz.”

İmamoğlu, Su Tasarrufu Kurulu oluşturduklarını ve çok su kullanan şirketlerin de bu kurul tarafından takip edileceği uyarısında da bulundu.