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İstanbullular toplu taşımaya yöneldi

#Kar Yağışı#İstanbul#Ulaşım
İstanbullular toplu taşımaya yöneldi

İstanbul'da sabah saatlerinde aralıklarla etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yerler beyaza büründü. Sabah işe gitmek isteyenler dik yokuşlarda güçlükle ilerledi. Uyarıları dikkate alan vatandaşlar, özel araçlarının yerine toplu taşımayı tercih etti. İBB Trafik Yoğunluğu haritasında saat 08.00’da yüzde 31 olarak trafik yoğunluğu ölçüldü.

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Yetkililerin yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İşe gitmek için dışarıya çıkanlar kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Kağıthane'de dik yokuşlardan çıkanlar güçlükle ilerledi. İstanbul Valiliği ve Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar, özel araçları yerine toplu taşımayı tercih etti.

İstanbullular toplu taşımaya yöneldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası’nda trafik saat 08.00’da yüzde 31 olarak ölçüldü. Kar yağışı pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

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#Kar Yağışı#İstanbul#Ulaşım

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