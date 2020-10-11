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Haber Giriş: 11.10.2020 - 15:35 | Son Güncelleme:

İstanbullular Taksim'e akın etti!

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İstanbullular Taksim'e akın etti!
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Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, korona virüse rağmen Taksim Meydanı’na akın etti. Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi’nde adeta insan seli oluştu.

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında, sık sık yapılan kalabalık yerlerden uzak durulması uyarılarına rağmen bugün birçok vatandaş Taksim ve İstiklal Caddesi’ne akın etti.

İstanbullular Taksime akın etti

Geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren yoğun yağış ve fırtınanın yerini sıcak havaya bırakmasının da etkisiyle vatandaşlar İstiklal Caddesi’ni hıncahınç doldurdu.

İstanbullular Taksime akın etti

Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı sokakta adeta insan seli oluştu.

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